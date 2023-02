Husband Stich: So grausam ist der Sex-Trend!

Eine Geburt ist eine echte Meisterleistung und auch oft mit einigen Blessuren verbunden. Hast du schon mal was vom „Husband Stich“ gehört? Dieser Sex-Trend ist extrem grausam und den Frauen blüht nach einer Geburt grauenvolles.

Es hört sich wie eine Horrorstory aus einem schlechten Grusel-Blockbuster an, aber ist leider die bittere Realität. Nach einer Geburt wird bei einigen Frauen der „Husband Stich“ oder „Gentleman’s Stitch“ angewandt. Gynäkologen kommen demnach dem „Wunsch“ von Männern nach, dass die Frau nach der Geburt enger „zugenäht“ wird, um den Geschlechtsverkehr lustvoller zu machen.

Offizielle Angaben über den „Husband Stitch“ gibt es nicht. Jedoch scheint das kein Einzelfall zu sein. Denn in zahlreichen Schwanger-Communitys berichten betroffene Frauen, dass ihnen genau das widerfahren ist. Die Beiträge sind meist anonym. Die Frauen berichten jedoch schreckliches. So haben sie schreckliche Schmerzen nach der Geburt erlitten, da Gynäkologe oder die Gynäkologin dem Wunsch der Männer nachgekommen sind.

Frauen berichten über ihre Erfahrungen

„Ich wusste nicht, dass ich einen Husband Stitch als Teil einer Reparatur eines Dammrisses dritten Grades bekommen hatte. Das fand ich nur Monate später heraus, als ich unter anderem wegen schmerzhaften Sex untersucht wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendjemand dieser Praxis freiwillig unterziehen würde. Sie hat unser Sexualleben ruiniert“, heißt es in einem Beitrag im Netz.

„Ich hatte bei meinem ersten Baby einen Dammschnitt (dem ich nicht zustimmte … die Ärztin hat mich informiert, während sie den Schnitt durchgeführt hat). Danach hat sie mich zu eng zugenäht. Geschlechtsverkehr hat mir sechs Monate lang Schmerzen bereitet … Zuerst war es so qualvoll, dass wir es nicht einmal probieren konnten. Ich weinte jedes Mal, wenn wir es versuchten", schreibt eine andere Mutter. Und auch Gynäkologen haben sich im Internet in diversen Foren geußert und verraten, dass es kein Einzelfall ist. Denn immer wieder wurden Ärzte von Männern angesprochen, den „Husband Stich" durchzuführen. Mal davon abgesehen, dass dieser Trend moralisch verwerflich ist und für Frauen extrem schmerzhaft ist. Aber er funktioniert nicht mal: Zwar muss das Gewebe nach einer Geburt zugenäht werden, aber die Vagina wird dadurch nicht enger.