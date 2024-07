„Hund in der Wohnung gehört“: Traurige Details zum Tod von Falko Ochsenknecht

Trauer in der „Berlin – Tag & Nacht“-Community: Falko Ochsenknecht ist im Alter von nur 39 Jahren verstorben. Der Darsteller wurde durch seine Rolle „Ole ohne Kohle“ bekannt. Nun kommen traurige Details zu seinem Tod ans Licht.

Durch seine lockere und lustige Art eroberte Falko Ochsenknecht die Herzen der Zuschauer. Der Darsteller gehörte zu den Urgesteinen der RTLZWEI-Serie „Berlin – Tag & Nacht“. Er wurde leblos in seiner Wohnung gefunden, wie sein bester Freund gegenüber RTL bestätigte. Todesursache sei demnach ein Herzstillstand.

Reinigungskraft findet Falko Ochsenknecht leblos in seiner Wohnung

Sein bester Freund Andre R. spricht über traurige Details zu seinem Tod: „Freitag habe ich noch mit ihm gesprochen, Samstag und Sonntag dann nix mehr gehört. Montag habe ich ihm bei WhatsApp geschrieben, die Nachricht hatte aber nur einen Haken, was total untypisch für ihn ist, da er dauernd bei TikTok unterwegs gewesen ist. Er ist an Herzversagen gestorben. Er wurde am Montag von seiner Reinigungskraft und Polizei in seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Die Reinigungskraft kam nicht in die Wohnung, die war von innen verschlossen. Sie hat aber den Hund in der Wohnung gehört und den hat er nie alleine gelassen. Sie hat dann die Polizei gerufen.“

„Leider ist unser liebster Seelenmensch plötzlich von uns gegangen“

Auch seine Partnerin hat sich bei TikTok zu Wort gemeldet: „Hey ihr Lieben, aus gegebenem Anlass, ergibt sich dieser Post. Leider ist unser liebster Seelenmensch plötzlich von uns gegangen. Es ist schlimm, dass ich diesen Post erstellen muss, aber da hier im Netz schon Gerüchte kursieren, würde ich dem gern vorgreifen. Es ist alles schlimm genug und wir können das alles noch nicht fassen. Bitte hört auf, irgendwelche Gerüchte und Unwahrheiten in die Welt zu setzen! Lasst ihm seinen Frieden.“

In großer Trauer sind auch Fans, die Serienkollegen sowie der Sender und die Produktionsfirma. „Wir hatten sehr gehofft, dass sich die Gerüchte nicht bestätigen, doch nun haben wir traurige Gewissheit: Wir sind geschockt und fassungslos über den Tod unseres geschätzten Kollegen Falko Ochsenknecht. Bekannt wurde er durch die Rolle des Ole ohne Kohle bei „Berlin – Tag & Nacht“, die er viele Jahre mit großer Leidenschaft spielte. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden. Falko, du wirst immer in unseren Herzen sein. Im Namen der Familie bitten wir von direkten Anfragen an die Angehörigen abzusehen“, heißt es in einem Statement.