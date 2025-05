Holt JJ alias Johannes Pietsch aus Österreich mit der Engelsstimme den ESC-Sieg?

JJ wird mit dem opernhaften Song „Wasted Love“ neben der Comedy-Band KAJ aus Schweden als Sieg-Anwärter beim Eurovision Song Contest gehandelt.

Der Sänger mit philippinischen Wurzeln hat seine ganze Familie beim Eurovision Song Contest dabei. „Es bedeutet mir wirklich viel, dass meine Familie hier ist. Sie unterstützt mich immer und ist bei jedem Auftritt dabei, egal, wie groß oder klein der ist. Und ich freue mich sehr, dass sie mich jetzt auch auf diesem Weg beim ESC begleiten“, sagt Johannes Pietsch in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Am Konservatorium in Wien studiert der Musiker klassischen Gesang und tritt dort auch an der Staatsoper auf. Besonders mit seiner hohen Sopran-Stimme kann JJ überzeugen. „Meine Stimme ist schon ein Geschenk der Natur, aber ich trainiere sie auch – mindestens drei Stunden am Tag. Nach meinem Stimmbruch hatte ich gemerkt, dass ich noch immer eine relativ hohe Stimme habe und brachte mir selbst bei, klassisch zu singen“, so Johannes Pietsch.

Das steckt hinter dem Song „Wasted Love“

Für Österreich wird er mit dem Song „Wasted Love“ auftreten. In dem Hit, welchen er mitgeschrieben hat, geht es um eine unerfüllte Liebe. „Der Song ist aus einer persönlichen Erfahrung heraus entstanden. Ich hatte zu viel Liebe zum Ausschütten und es kam dann nichts mehr zurück. Das war dann eben die ‚vergeudete Liebe'“, erklärt er.

Johannes Pietsch hat einen Freund

Und dann verrät Johannes Pietsch auch, wie es bei ihm in der Liebe aussieht: „Ich bin einer glücklichen Beziehung. Mein Freund Carl und ich kennen uns schon fast ein Jahr, sind aber erst seit drei, vier Monaten zusammen. Er studiert molekulare Biologie, hat mit der Musikbranche nichts zu tun.“

Der Sänger nahm bei „The Voice“ teil

Nach seiner Ausbildung in der Opernschule der Wiener Staatsoper eroberte er die Bühnen und arbeitet unter anderem in einer Neuinszenierung von Mozarts „Zauberflöte“. Auch andere Bühnenerfahrung hat der Österreicher vor dem ESC 2025 bereits gesammelt: 2020 nahm JJ an der britischen Version von „The Voice“ teil und schaffte es dort bis in die Knockout-Runden. Ein Jahr später kam er ins Finale der österreichischen Castingshow „Starmania“.

Das hat es mit dem Künstlernamen JJ auf sich

Seinen Künstlernamen JJ verdankte er damals seinen Mitschülern, welche ihn so nannten, wie er bei eurovision.de berichtet. Für ihn geht ein Traum in Erfüllung, beim ESC aufzutreten: „Mein Herz schlägt für die große Show – und da gibt es nichts Größeres als den Eurovision Song Contest.“