„Höhle der Löwen“-Star Carsten Maschmeyer erinnert sich an Tablettensucht zurück

Carsten Maschmeyer hat einen krassen Imagewechsel vollzogen. Der „Höhle der Löwen“-Star spricht in einem Interview über die schlimmste Phase in seinem Leben, die ihn an den Rand des Abgrunds brachte.

Der 66-Jährige ist heute ein erfolgreicher Unternehmer und Investor in der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“. Carsten Maschmeyer hat jedoch auch eine düstere Vergangenheit hinter sich, über welche er offen spricht.

Der „Höhle der Löwen“-Star war abhängig von Tabletten – die Sucht erreichte im Jahr 2010 ihren Höhepunkt. Täglich konsumierte er nach eigener Aussage eine „hohe zweistellige Dosis“ von Schlaftabletten. „Wenn Sie diese Menge heute nehmen würden, wären Sie morgen tot. Aber mein Körper war daran gewöhnt“, sagt Carsten Maschmeyer in einem Interview mit dem Stern.

Carsten Maschmeyer sei kaum noch ansprechbar gewesen

Körperlich sowie geistig brachte ihn die Tablettensucht an seine Grenzen. In der schlimmsten Phase sei er kaum noch ansprechbar gewesen. Seine Partnerin Veronica Ferres machte ihm jedoch Druck, sich professionelle Hilfe zu suchen. Der 66-Jährige ging dann tatsächlich in eine Psychiatrie.

„Sie sagte zu mir: ‚Du suchst dir jetzt Hilfe. Ich weiß nicht, ob wir als Paar zusammenbleiben. Für mich sind wir momentan nur noch wie Bruder und Schwester. Aber ich stehe dir bei, dass du wieder gesund wirst'“, so Carsten Maschmeyer. Die Schauspielerin habe ihn in der Zeit täglich besucht. Um nicht erkannt zu werden, trug sie eine Sonnenbrille sowie Perücke.

„Da habe ich mich gegen diese Todesspirale entschieden“

In der Psychiatrie wurde ihm klar, was die Tablettensucht anrichten kann. „Der Professor sagte zu mir: ‚Wenn Sie so weitermachen, erleiden Sie irreparable Hirnschäden.‘ Da habe ich mich gegen diese Todesspirale entschieden“, schildert der „Höhle der Löwen“-Star.

Die Tablettensucht gehört jedoch der Vergangenheit an. Der 66-Jährige hat die düstere Zeit hinter sich gelassen: „Jetzt kann ich mit Stolz sagen: Seit dem 4. Juli 2010, seit 15 Jahren also, bin ich clean.“