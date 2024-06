Hirntumor! Kim Gloss musste operiert werden

Was für eine Schock-Nachricht: Kim Gloss hatte einen Hirntumor und musste deshalb operiert werden. Das gab die Influencerin jetzt bei Instagram bekannt und postete ein Gesundheitsupdate.

Eigentlich postet Kim Gloss täglich neue Beiträge in den sozialen Netzwerken. In letzter Zeit ist es um die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin jedoch ruhig gewesen. Und das hatte auch einen tragischen Grund: Mit 31 Jahren musste sie nämlich einen schweren Schicksalsschlag verkraften – bei ihr wurde ein Hirntumor entdeckt und hat sich deshalb einer Operation unterzogen.

„Aufgrund eines Hirntumors musste ich am Kopf operiert werden“

„Ihr Lieben, die letzte Zeit war es hier etwas still und dafür gibt es leider einen Grund. Aufgrund eines Hirntumors musste ich am Kopf operiert werden“, schreibt Kim Gloss in einer Instagram-Story. Sie gibt aber auch direkt Entwarnung: „Ich habe die OP hinter mich gebracht und alles ist gut gelaufen“, so die ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin.

Sie muss sich in der nächsten Zeit noch etwas verschonen. „Ich melde mich ganz bald bei euch“, versichert sie ihrer Community. Dann wird sie vielleicht auch weitere Details zu ihrer Erkrankung preisgeben. Kraft in der schweren Zeit dürften ihr vor allem Ehemann Alexander Beliaikin und ihre beiden Töchter Amelia und Golda geben.

Durch ihre Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ wurde Kim Gloss deutschlandweit bekannt. Zwar erreichte die Sängerin nicht den ersten Platz, veröffentlichte aber Singles wie „Keiner so wie wir“ oder „Weltmeister werden“ und ergatterte einen Plattenvertrag. Später nahm sie an weiteren Shows teil – so auch im Dschungelcamp. Sie lernte Rocco Stark kennen und wurden dann Eltern – im Jahr 2013 folgte die Trennung. Mit Unternehmer Alexander Beliaikin hat Kim Gloss eine weitere Tochter.