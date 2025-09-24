Hirn-OP: Davina Geiss rettete ihrer Mutter Carmen das Leben

Nach einem Treppensturz und mysteriösen Kopfschmerzen musste Carmen Geiss sich einer Gehirn-OP unterziehen. Ihre Tochter Davina hat der 60-Jährigen offenbar das Leben gerettet.

Carmen Geiss hatte einen dramatischen Moment in ihrem Leben: Sie fiel von einer Treppe und hatte danach mit heftigen Kopfschmerzen zu kämpfen. Doch die Frau von Robert Geiss wollte nicht zum Arzt. „Ich dachte aber, das geht schon vorbei. Zum Arzt wollte ich erst nicht – ich musste ja arbeite“, sagte der TV-Star in der Bild-Zeitung.

Ihre Tochter Davina Geiss erkannte jedoch, wie ernst die Lage ist. Mithilfe von ChatGPT habe sie die Symptome analysiert. Ein Hämatom am Gehirn lautete die vorgeschlagene Diagnose in der KI-App. Und das stellte sich dann später als wahr heraus! Carmen Geiss unterzog sich daraufhin einer Hirn-OP in der neurochirurgischen Klinik der LMU München. „Sie hat sich Sorgen gemacht und organisiert, dass ich untersucht werde“, erzählt Carmen Geiss.

„Davina und ChatGPT haben mir das Leben gerettet“

„Davina und ChatGPT haben mir das Leben gerettet“, so die 60-Jährige. Für die Millionärsfamilie ist es der zweite Schicksalsschlag in wenigen Monaten. Denn erst im Juni wurden sie in ihrer Villa in Saint-Tropez überfallen. „Seit dem Überfall und jetzt mit der OP weiß ich noch mehr: Das Leben ist nicht selbstverständlich. […] Schon nach dem Überfall habe ich gemerkt, dass ich gestärkt daraus hervorgehe. Und so wird es diesmal auch sein“, erklärt Carmen Geiss.

Die Hirn-OP hat Carmen Geiss gut überstanden. Bei Instagram meldete sich die 60-Jährige zu Wort: „Heute kann ich es endlich sagen: Ich bin überglücklich, dass die Operation gut verlaufen ist. Ich habe jetzt eine Platte mit 5 Nägeln im Kopf und werde wohl am Flughafen immer piepsen – aber: Für alle Hater, mein Hirn ist noch da. Jetzt geht es für mich endlich nach Hause – raus aus München. Und heute ist der Moment, Danke zu sagen. Eine Operation am Kopf ist immer kritisch, und selbst ich, die sonst alles positiv sieht, war nervlich am Limit. Umso dankbarer bin ich, dass alles so gut geklappt hat.“