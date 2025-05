„Heute ist der Anfang vom Ende“: Bewegende Abschiedsworte von Blümchen

Jasmin Wagner hat vor einigen Monaten ihr Bühnen-Aus verkündet. Nach ihrer Abschiedstournee will sich die Sängerin ganz auf ihre Familie konzentrieren. Nun findet sie bewegende Abschiedsworte.

In den 90er Jahren feierte Jasmin Wagner als „Blümchen“ riesige Erfolge. Auch 30 Jahre später steht sie noch auf der Bühne – doch damit soll nun Schluss sein. Am 9. Mai 2025 startete ihre Abschiedstournee. „Es war eine unglaubliche Reise, auf der ich so viele von euch treffen durfte, habe mit euch gesungen und geweint, gelacht und gefeiert. Doch nun, nach drei Jahrzehnten, ist es Zeit, den letzten Vorhang zu lassen“, gab Jasmin Wagner damals bei Instagram bekannt.

Von Wehmut ist bei Jasmin Wagner keine Spur. Ganz im Gegenteil: Die Sängerin freut sich auf das, was jetzt kommt und blickt dankbar auf die vergangenen 30 Jahre zurück. „Heute ist der Anfang vom Ende. Ich habe entschieden, dass das 30. Bühnenjubiläumsjahr mein letztes ist“, erklärt Jasmin Wagner.

„Wenn ein Märchen auserzählt ist, dann soll man das Buch zuklappen und dankbar sein“

„Ich habe tatsächlich vom Leben beigebracht bekommen, dass Wechsel am Ende etwas Gutes ist. Immer dann, wenn ich etwas hergegeben habe, wurde ich doppelt belohnt“, sagt sie beim Campus-Festival in Konstanz im Interview mit RTL. „Wenn ein Märchen auserzählt ist, dann soll man das Buch zuklappen und dankbar sein“, so die 45-Jährige.

Nach dem Karriereende auf der Bühne will sich Jasmin Wagner voll und ganz auf ihre Tochter konzentrieren. „Ich habe einfach für mich entdeckt, dass ich es schön finde, meine kleinen Rituale zu Hause zu haben. Jeden Sonntag einen Kuchen zu backen, Gemüse anzubauen, einen Kefir im Kühlschrank zu haben und all das, was ich mit meiner Familie, meiner kleinen Tochter erlebe“, meint die Musikerin.

Jasmin Wagner hatte den Eindruck, dass man den Job mit dem Privatleben gut vereinbaren kann. Dennoch zieht sie einen Schlussstrich und will nun komplett für ihre Tochter da sein: „Das ist sehr gut schaffbar. Und es ist der beste Mama-Nebenjob der Welt am Wochenende auszufliegen, coole Sachen zu erleben, viele Leute glücklich zu machen.“

Die Sängerin geht in ihrer Mutterrolle voll auf: „Vorher war ich viel mehr in der Welt unterwegs und habe wahrscheinlich irgendwas gesucht. Ich weiß nicht, was das motiviert hat, aber ich hatte eben nicht diesen Anker gesetzt. Und dieser Anker ist wunderschön jetzt in diesem Leben und den will ich genießen.“ Und weiter: „Ich bin eine sehr glückliche Mama von einem kleinen Kind jetzt und liebe es, zu Hause den Laden zu schmeißen.“