Herz-OP! So geht es „Aschenbrödel“-Star Pavel Trávníček jetzt

Als Prinz in „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ begeisterte er ein Millionenpublikum. Nun hat Schauspieler Pavel Trávníček mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Pavel Trávníček verkörperte den Prinzen in dem Weihnachts-Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Laut mehreren tschechischen Medien erlitt der Schauspieler vor einigen Tagen ein Herzinfarkt und musste sich einer Operation in einem Krankenhaus unterziehen. Seine Frau bestätigte die Operation – nun hat sich Pavel Trávníček selbst zu Wort gemeldet und verrät, wie es ihm geht.

Pavel Trávníček bekam einen Herzschrittmacher eingesetzt

„Es geht mir schon viel besser. Die Meldungen klangen nach Horror. Aber es war zum großen Glück nur ein kleines Drama“, erklärt der Schauspieler in der Bild-Zeitung. Der 74-Jährige hatte wohl Glück im Unglück: „Ich war wegen eines Routine-Checks beim EKG. Dabei wurde eine Herzrhythmusstörung festgestellt.“ Daraufhin haben die Mediziner schnell gehandelt: „Da wurde ich bereits am nächsten Tag operiert und bekam einen Herzschrittmacher eingesetzt. Der läuft jetzt gut.“

Nach einigen Tagen konnte der Schauspieler die Klinik verlassen: „Ich möchte mich herzlich bei den vielen Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bedanken. Es kamen so viele aufmunternde Nachrichten und Genesungswünsche. Das hat mich richtig aufgebaut. Und es ist auch Ansporn für mich.“

Im tschechischen Konice wurde Pavel Trávníček im Jahr 1950 geboren. Er studierte zunächst Musik und anschließend Schauspiel. Im Jahr 1973 feierte er mit seiner Rolle in „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ seinen Durchbruch. An seiner Seite war Libuše Šafránková zu sehen, welche im Jahr 2021 an Lungenkrebs verstorben ist.

Nach den Dreharbeiten habe sie zu allen den Kontakt abgebrochen: „Es tut mir leid, dass sie sich so weit vom Märchen entfernt hat. Was auch immer damit verbunden ist, Libuška macht nicht mit. Ich weiß nicht, ob es sie stört, mit einer Rolle in Verbindung gebracht zu werden, aber das ist das Schicksal von Schauspielern. […] Unsere Wege haben sich getrennt, wir sind nicht in Kontakt“, sagte Pavel Trávníček in einem früheren Interview mit CNN. Neben dem Märchen-Klassiker war Pavel Trávníček in weiteren tschechischen Produktionen zu sehen.