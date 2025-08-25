Helene Fischer: Ihre Tochter ist auf der Welt – ZDF-Weihnachtsshow fällt dieses Jahr aus

Nun ist es offiziell bestätigt: Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mama geworden! Das gab die Sängerin jetzt selbst in einem rührenden Brief an ihre Fans bei Instagram bekannt.

Schon lange wurde darüber spekuliert – jetzt ist es offiziell: Helene Fischer ist wieder Mama geworden! Ihre Tochter hat kürzlich das Licht der Welt erblickt. „Unsere Tochter hat vor einiger Zeit ein Schwesterchen bekommen! Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel, und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben“, schreibt die Sängerin in einem emotionalen Brief an ihre Fans bei Instagram.

In diesem Jahr will Helene Fischer „weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen.“ Aus dem Grund wird die Schlagersängerin in diesem Jahr kürzertreten. Dennoch dürfen sich die Fans auf neue Songs freuen: Laut Informationen der Bild-Zeitung hat Helene Fischer während ihrer Schwangerschaft neue Songs aufgenommen.

Helene Fischer schreibt: „Viele von euch kennen sicher mein erstes Album mit Kinderliedern und ich weiß noch genau, wie unterschiedlich ihr damals reagiert habt. Manche konnten damit nicht so viel anfangen, andere wiederum haben mir geschrieben, wie sehr sie die Lieder mit ihren Kindern oder Enkeln lieben. […] Beides ist für mich schön und wichtig, denn es zeigt, dass Musik verschiedene Wege finden darf. Für mich persönlich sind diese Kinderlieder ein echtes Herzensprojekt.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Helene Fischer (@helenefischer)

Im Jahr 2026 soll es wieder zahlreiche Auftritte im Rahmen einer Tournee von Helene Fischer geben. Dann gibt es nicht nur Kinderlieder, sondern auch wieder Schlager-Pop: „Wir sind gerade intensiv auf der Suche nach Songs, die zu mir passen, die berühren, meine und irgendwann eure Geschichten erzählen und Lieder, zu denen wir bald zusammen feiern können.“ Und weiter: „Wir feiern 20 Jahre Helene Fischer mit all den schönsten, emotionalsten und kraftvollsten Songs aus dieser Zeit. Ich verspreche euch, es wird eine riesige Party, mit Gänsehautmomenten.“

Keine ZDF-Weihnachtsshow von Helene Fischer in diesem Jahr

Einen Wermutstropfen gibt es dennoch für die Fans: Auf die legendäre ZDF-Weihnachtsshow müssen die Fans in diesem Jahr verzichten. Denn die Show müsse mehrere Wochen vorbereitet werden. „Für die Vorbereitung brauche ich mehrere Wochen und eine Show in dieser Größenordnung kann ich nur mit voller Leidenschaft, Sorgfalt und Konzentration vorbereiten“, begründet die Sängerin ihre Entscheidung.