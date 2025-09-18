Heidi Klum verrät Oktoberfest-Patzer – „Haben mir den Vogel gezeigt“

Heidi Klum feierte am Donnerstag eine echte Premiere. Die GNTM-Chefin lud zum ersten „Heidifest“ auf ProSieben ein. Im Hofbräuhaus in München lud die Model-Ikone zahlreiche Schlagerstars ein. Zuvor verriet sie einen echten Oktoberfest-Patzer.

Heidi Klum veranstaltete am Donnerstag ihr „Heidifest“. Kurz vor der Live-Show auf ProSieben aus dem Münchner Hofbräuhaus berichtete die 52-Jährige über einen Patzer.

In der „Abendschau“ im BR Fernsehen plauderte Heidi Klum aus dem Nähkästchen und verriet, dass sie Bayern liebt. „Ich liebe das Essen. Ich liebe auch hier diese Tracht. Hans und Franz finden das auch besonders schön“, sagt die GNTM-Ikone.

Heidi Klum unterlief ein Fehler beim Dirndl

Bei ihrer Tracht unterlief der Modelmama jedoch ein peinlicher Patzer. „Ich habe ganz viel gelernt über Dirndl, auch wo man genau die Schleife macht“, so Heidi Klum. Dann sagt sie weiter: „Ich habe die Schleife immer hinten zugemacht. […] Ich habe gedacht, so wie beim Kochen machst du die auch hinten zu. Aber hinten ist ja Witwe, rechts ist vergeben, links ist noch frei, Mitte ist jungfräulich – das habe ich jetzt alles gelernt.“

Nun sitzt ihr Dirndl korrekt. Da sie glücklich mit „Tokio Hotel“-Star Tom Kaulitz verheiratet ist, kommt die Schleife an die rechte Seite. Dann verriet sie auch, weshalb sie das „Heidifest“ auf ProSieben veranstaltet: „Ich bin noch nie auf einer Wiesn-Party gewesen, ich war noch nie auf dem Oktoberfest und deswegen habe ich gedacht, ich mache mal mein eigenes Fest.“ Eine Maß wollte sie sich gönnen: „Ich habe gedacht, vielleicht so sechs – da haben mir alle einen Vogel gezeigt. Anscheinend ist das zu viel, ich weiß es nicht.“

Im Hofbräuhaus in München stieg die Sause! Das weltweit bekannte Münchner Brauhaus wurde zum Schauplatz der ultimativen Pre-Wiesn-Party – inklusive musikalischer Highlights und jeder Menge bayerischer Tradition. Gäste waren unter anderem Jürgen Drews, Weather Girls, Michelle und Eric Philippi, Wildecker Herzbuben, Peter Kraus, Schick Sisters + Opus Band, Thomas Anders, Roberto Blanco, Kerstin Ott, Hermes House Band, Lucas Cordalis, Haddaway, Michael Holm, Lou Bega, Kristina Bach, Howard Carpendale, Nik P., Marianne und Michael, Vincent Gross, Ross Antony sowie die Münchener Freiheit.