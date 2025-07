„Hartz und herzlich“: Selina weigerte sich gegen eine Arbeit in einer Behindertenwerkstatt – nun überrascht sie mit einem Sinneswandel

Ab dem 19. August zeigt RTLZWEI neue Folgen von „Hartz aus herzlich“ aus den Benz-Baracken in Mannheim. Bei Selina hat sich viel verändert – sie arbeitet plötzlich in einer Behindertenwerkstatt.

Selina hatte erst vor einiger Zeit eine Betreuerin an die Seite gestellt bekommen. Das sorgte in der Bürgergeld-Familie für Unmut. „Dir ist schon klar, dass du jetzt wegen des Betreuers gar nichts darfst. Die beeinträchtigt dich jetzt in deinem ganzen Leben. Da platzt einem wirklich die Hutschnur“, wetterte ihr Bruder Pascal. „Wenn sie sagt, dass sie arbeiten gehen muss, dann muss sie arbeiten. Oder sie sagt, dass du in eine Behindertenwerkstatt gehst, dann entscheidet die das mit dem Jobcenter und du hast die Fresse zu halten“, meint der 23-Jährige weiter.

Selina überrascht mit einem Sinneswandel

Doch nun gibt es positive Nachrichten von Selina! Die 20-Jährige hat sich trotz geistiger und körperlicher Einschränkung lange gegen die Arbeit in einer Behindertenwerkstatt gewehrt. Doch ihre Einstellung dazu hat sich schon vor einer Weile geändert – jetzt will sie in ihren zukünftigen Alltag reinschnuppern.

Auch darum geht es in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“

Schlechte Neuigkeiten gibt es bei Pascal. Er befindet sich mit 20.000 Euro Schulden in der Privatinsolvenz, doch die unguten Nachrichten reißen nicht ab. Denn da er Kindergeld zu Unrecht bezogen hat, droht ihm nun die Zwangsvollstreckung.

Carmen plant eine Überraschung für ihren Ehemann Dieter. Da er sich neben Schalke 04 auch für LKW aller Art begeistert, möchte sie ihn mit einer LKW-Fahrstunde glücklich machen. Die PKW-Fahrerlaubnis hat der Familienvater zwar nicht, aber einen Gabelstapler darf er fahren. Wird sie ihm trotz Krankheit den Traum erfüllen können?

Außerdem in den neuen Folgen: Am 3. März 2025 rast ein PKW in die Mannheimer Fußgängerzone. Die Stadt befindet sich im Schockzustand. So auch Petra, Tochter Selina, Sohn Pascal und dessen Freundin Lea. Sie sind während der Tat in der Innenstadt unterwegs und erinnern sich an die Panik und Unsicherheit. Auch Beate war mit ihrer Tochter Janine in der Nähe, als die Amokfahrt passierte.

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ ab dem 19. August 2025 um 20.15 Uhr.