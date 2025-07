„Hartz und herzlich“: Pascal bezieht unrechtmäßig Kindergeld – jetzt droht die Zwangsvollstreckung

Endlich wieder Benz-Baracken! In den neuen Folgen der beliebten Sozialreportage „Hartz und herzlich“ gibt es allerhand Neuigkeiten aus dem Leben der Bewohner. Aber nicht immer sind die Nachrichten positiv – so auch bei Pascal.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ stehen in den Startlöchern. Ab dem 19. August zeigt RTLZWEI neue Folgen der beliebten Sozialdoku. Auch Pascal wurde wieder von einem Kamerateam begleitet – derzeit läuft für den Protagonisten nichts nach Plan.

Pascal droht die Zwangsvollstreckung

Schlechte Neuigkeiten gibt es bei Pascal. Mit Schulden in Höhe von rund 20.000 Euro ist er in der Privatinsolvenz. Doch jetzt hat der Bürgergeldempfänger einen Brief bekommen, der das Verfahren gefährden könnte. Wegen Kindergeld in Höhe von über 4.000 Euro, das er unrechtmäßig bezogen hat, droht eine Zwangsvollstreckung.

Schon lange hat Pascal mit finanziellen Problemen zu kämpfen und legte sich auch immer wieder mit dem Jobcenter an – die Behörde wollte er sogar erpressen, nachdem er keine Wohnung finanziert bekommen hatte. „Wenn ich es nicht übernommen bekommen würde, dann würde ich wieder bei null anfangen, deshalb sollen sie sich mal nicht so querstellen und es einfach genehmigen“, so der 23-Jährige.

Mit Geld kann er nur schwer umgehen – trotz Privatinsolvenz wollte er einen neuen Fernseher und Möbel bestellen. „Ich hol’ mir jetzt erstmal einen neuen Fernseher, 55 Zoll, 450 Euro – im MediaMarkt. Meiner ist kaputt“, erzählte er damals bei „Hartz und herzlich“.

Pascal hatte sich immer wieder in eine missliche Lage gebracht. Denn er ist damals bei seiner Mutter Beate herausgeflogen, da er sich nicht an Miete oder Lebensmittel beteiligt hat – damit hat er Beate sogar fast in den finanziellen Ruin getrieben. Nach einigen Monaten Obdachlosigkeit konnte er jedoch wieder bei ihr einziehen. In den neuen Folgen der Sozialdoku scheint sich die Situation noch weiter zuzuspitzen.

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ ab dem 19. August 2025 um 20.15 Uhr.