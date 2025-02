„Hartz und herzlich“: Pascal will Jobcenter-Maßnahme schon wieder abbrechen

Pascal aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ ist bei seiner Mutter Beate rausgeflogen. Unterstützung erhält der 23-Jährige nur, wenn er eine Jobcenter-Maßnahme macht – doch genau diese will er nun wieder abbrechen.

Beate hat bei „Hartz und herzlich“ die Nase voll und warf ihren Sohn Pascal raus. Denn der 23-Jährige wollte nichts von seinem Lohn abgeben – seine Mutter musste die Miete und die Lebensmittel alle selbst bezahlen. Und damit schlitterte Beate fast selbst in den Ruin und musste die Notbremse ziehen – sie hat Pascal vor die Tür gesetzt.

„Ich habe mit dir lang genug das Gespräch gesucht, bist nicht einsichtig gewesen, machst lieber andere Sachen als das, worum es wirklich geht. Mir bleibt nichts anderes übrig“, erklärte Beate in der RTLZWEI-Sendung. Und weiter stellt sie klar: „Damit ist das Ding besiegelt, dass du hier abgemeldet bist. Es geht hier um meine Miete und Existenz, ich verliere sonst die Wohnung.“

Der 23-Jährige steht vor dem Nichts – er hat keine Bleibe mehr und schläft bei Freunden. „Ich werde mal mit Ämtern telefonieren, wie es aktuell weitergeht, ob die mir helfen können. Deswegen muss ich beim Jobcenter anrufen, ob man in den Leistungsbezug geht“, meint der Protagonist aus „Hartz und herzlich“. Später macht er tatsächlich eine Jobcenter-Maßnahme, um Leistungen von der Behörde beziehen zu können.

Pascal zweifelt an seiner Arbeit – und lässt sich krankschreiben

Nach kurzer Euphorie wegen einer neu gestarteten Jobcenter-Maßnahme ist Pascal schon wieder ernüchtert. Aktuell ist er krankgeschrieben, zweifelt aber ohnehin gerade am Nutzen seiner Arbeit.

Der 23-Jährige will die Jobcenter-Maßnahme wieder abbrechen

Für den Wohnungslosen gibt es nämlich momentan eigentlich nur ein Ziel – und das ist eine eigene Bleibe. Doch damit er finanzielle Unterstützung vom Jobcenter erhält, ist seine Mitarbeit in einer Maßnahme gefragt. Diese müsste er regelmäßig besuchen, um überhaupt finanziell vom Amt unterstützt zu werden – auch in Sachen eigene Bleibe.

Seit der 23-jährige Pascal nicht mehr bei Mama Beate wohnt, ist er ohne festen Wohnsitz. Ein Zustand, den er unbedingt ändern will. Das Jobcenter bezahlt eine Wohnung aber in der Regel nur über 25-Jährigen. Der 23-Jährige würde die Maßnahme jetzt aber gern wieder abbrechen. Er will lieber versuchen, selbst Arbeit zu finden. Wenn er die Maßnahme tatsächlich abbricht, würde er keine Leistungen mehr erhalten – wie er sich wohl entscheiden wird?

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ mit Pascal ab dem 5. März 2025 um 18.05 Uhr.