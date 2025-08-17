„Hartz und herzlich“: Pascal steigt aus der Sendung aus – und macht der Produktion heftige Vorwürfe

Pascal platzt der Kragen! Der Bürgergeld-Empfänger wurde durch die RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ bekannt. Doch nun steigt der Protagonist aus der Sendung aus – und macht den Verantwortlichen heftige Vorwürfe.

Pascal wurde seit Jahren von einem Kamerateam für die RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ begleitet. Erst kürzlich verkündeten Petra und Selina ihren Ausstieg aus der Sendung – nun verkündet auch Pascal sein TV-Aus. In einem langen Statement auf YouTube äußert er sich zu den Beweggründen – dabei kommt die Produktion nicht gut weg.

Der Clip von Pascal trägt den Titel „Hass, Mobbing & mein Ausstieg aus Hartz und Herzlich“. Während Petra und Selina ihren Ausstieg bei „Hartz und herzlich“ mit Hate und Mobbing begründeten, hat Pascal für sein TV-Aus ganz andere Gründe. Denn ihm seien Dinge versprochen wurden, welche nicht eingehalten wurden. Zudem sei er von anderen kopiert wurden.

„Man hat es mir versprochen, aber es wurde nicht eingehalten“

Man habe ihm ein Umstyling versprochen, wenn er sich einen Bart wachsen lässt. „Lass dein Bart und die Haare etwas wachsen und danach kriegen wir ’ne geile Sache hin, dass wir dich umstylen“, sollen Verantwortliche zu Pascal gesagt haben. Doch das Versprechen wurde offenbar nicht eingehalten. „Man hat es mir versprochen, aber es wurde nicht eingehalten. Das finde ich sehr schade. Andere Leute haben wieder Vorrang bekommen“, so der Protagonist.

„Ich fand aber nicht nur die Sache schlimm, sondern auch, wenn man meine eigenen Sachen kopiert“, so der Bürgergeld-Empfänger. Und dann verspricht er seinen Followern, dass er demnächst noch weitere Sachen auspacken wird – damit will er jedoch noch etwas warten. „Bevor ich noch etwas weiter auspacke, warte ich eine lange Zeit und kann dann etwas mehr Infos geben. Aber zu dem Zeitpunkt jetzt bin ich sehr sauer“, so Pascal.

„Ich gucke mir die ganzen weiteren Sendungen gar nicht mehr an“

Mit dem Kapitel „Hartz und herzlich“ hat Pascal wohl endgültig abgeschlossen. „Ich gucke mir die ganzen weiteren Sendungen gar nicht mehr an, weil ich nicht weiß, wie viele Sachen noch von mir geklaut worden sind. Andere Leute machen das Gleiche nach, wie ich. Das ist unglaublich.“

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.