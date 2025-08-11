„Hartz und herzlich“: Petra verkündet überraschendes TV-Aus – die dramatischen Gründe

Seit Jahren wird Petra von einem Kamerateam für die RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ begleitet. Doch nun soll Schluss sein: Die Protagonistin und ihre Tochter Selina steigen aus der Sendung aus.

Bei „Hartz und herzlich“ werden Menschen am Existenzminimum in sozialen Brennpunkten begleitet. Ein Kamerateam dokumentiert den Alltag der Protagonisten – dieser ist von vielen Höhen und Tiefen, aber vor allem von finanziellen Nöten geprägt.

Zuletzt mussten Petra, Pascal und Selina viel durchmachen. Die Bürgergeld-Familie hat die Benz-Baracken in Mannheim verlassen und wollte einen Neuanfang in Dessau starten. Das ging jedoch gewaltig schief – Petra kehrte mit ihren zwei Kindern nach Mannheim zurück.

Doch auch damit soll nun wieder Schluss sein: Petra plant einen kompletten Neuanfang – und das möglicherweise sogar in einem anderen Bundesland. Und nicht nur das: Petra und Selina wollen sogar bei „Hartz und herzlich“ aussteigen.

„Wir hatten mehr Mobbing und Hate, weil viele Menschen uns nicht richtig gesehen haben“

Die Sendung brachte Petra nicht nur positive Aspekte. Denn die Protagonistin wurde immer wieder von Hatern angefeindet – das ist einer der Hauptgründe, weshalb sie sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen will. „Wir hatten mehr Mobbing und Hate, weil viele Menschen uns nicht richtig gesehen haben, wie wir wirklich sind“, erklärte Petra in einem YouTube-Video. Dann stellt sie außerdem klar: „Ich würde auch nicht sagen, ich bin prominent oder irgendwas. Nein! Ich bin ein Mensch.“

„Dann wurde auch noch Kopfgeld auf mich ausgesetzt“

Petra ging in ihrem Statement auf weitere Details ein: „Dann wurde auch noch Kopfgeld auf mich ausgesetzt – vom eigenen Kind. Das war schon heftig. Da habe ich gesagt, wir gehen aus Mannheim weg. Man muss aber auch sagen, dass es eine schöne Zeit war. Es waren nicht nur negative, sondern auch schöne Sachen dabei.“

Die Protagonistin offenbart auch, welche Pläne die Familie nach dem Aus bei „Hartz und herzlich“ hat: „Aber irgendwann muss man auch sagen, dass der Weg jetzt vorbei ist. Wir wollen ein neues Leben beginnen. Als Familie, wo wir jetzt sind, wollen wir einen Neuanfang starten – mit arbeiten gehen.“