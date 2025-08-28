„Hartz und herzlich“-Jana: Internet-Flirt entpuppt sich als Betrüger!

Jana erlebt in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ den Schock ihres Lebens: Ihr Internet-Flirt ist ein Betrüger. Zum Glück greifen ihre Freundinnen ein.

In dieser Woche starteten die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Rostock bei RTLZWEI. In der TV-Sendung geht es um den Alltag von Menschen, welche am Existenzminimum in sozialen Brennpunkten leben. Unter anderem geht es um Jana, welche auf einen Internet-Flirt hereingefallen ist.

Jana fällt auf Betrüger im Internet herein

Großer Schock für die 55-jährige Jana: Ein Mann aus dem Internet entpuppt sich als Betrüger mit Fake-Profil. Doch ihre Freundinnen Nicole, Sabrina und Brigitte greifen ein, um Schlimmeres zu verhindern.

Der Mann hatte Jana im Internet seine Gefühle gestanden. Sie hätte sogar beinahe Geld an den Hochstapler verloren und war anschließend komplett verunsichert. Brigitte und ihre Töchter haben Freundin Jana vor ihrer Online-Bekanntschaft gewarnt. Sie hatten herausgefunden, dass es sich dabei um einen Betrüger handelt. Nun will Nicole sicher gehen, dass Jana nicht weiter ausgenutzt wird.

Was sonst noch in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ passiert

Pamela hat große Geldsorgen

Die 58-jährige Pamela bezieht neben Bürgergeld auch Witwenrente – doch das Jobcenter rechnet ihre Rentenbezüge auf das Bürgergeld an. Diese Verrechnung hält sie für ungerecht und sucht deshalb das Gespräch mit der Sozialkasse. Pamela fordert eine faire Behandlung und hofft auf eine Klärung ihres Anspruchs.

Umzug läuft für Sandra nicht nach Plan

Sandra fiebert derweil einem neuen Leben, fernab vom Beton und der Enge der Stadt, entgegen. Sie möchte nach 10 Jahren im achten Stock des Blockmacherrings der Plattenbausiedlung in Rostock den Rücken kehren und ins Eigenheim aufs Land ziehen. Für Sandra und ihre Familie sollte es der Start in ein neues Leben werden, doch kurz vor dem geplanten Umzug platzt die Schlüsselübergabe für ihr Haus in Ostfriesland. Der Grund: Die Bank hat das nötige Geld für das Eigenheim nicht rechtzeitig überwiesen. Nun steht alles auf der Kippe – ohne Zahlung keine Schlüssel, ohne Schlüssel kein Einzug.

Damian darf bei Freundin Katharina wohnen

Damian ist überglücklich, denn endlich wohnt er wieder offiziell in Rostock. Er hat die Genehmigung als Mitbewohner bei Freundin Katharina zu wohnen. Das wollen die beiden feiern, und zwar mit einer kulinarischen Premiere.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.