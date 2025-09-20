„Hartz und herzlich“: Erster Kuss zwischen Pamela und Micky!

Pamela aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ schwebt auf Wolke sieben. Die Bürgergeld-Empfängerin trifft erstmals ihren Schwarm Micky – und es kommt dabei direkt zu einem intensiven Kuss.

Die 58-Jährige könnte kaum glücklicher sein. Micky hat es Pamela richtig angetan. Die Bürgergeld-Empfängerin aus „Hartz und herzlich“ fieberte dem ersten Treffen entgegen – und jetzt ist es endlich so weit.

Pamela und Micky kommen sich sofort näher

Nach vier Wochen intensiven Schreibens und Telefonierens ist der große Moment gekommen: Die beiden „Hartz und herzlich“-Lieblinge Pamela aus Rostock und Micky aus Magdeburg wagen ein erstes Treffen im echten Leben. Der 43-Jährige besucht die Single-Dame in Groß Klein, um sie besser kennenzulernen und dabei kommen sie sich bei einem ersten Kuss schnell näher.

Außerdem freuen sich Micky und die 58-jährige Witwe an ihrem ersten gemeinsamen Wochenende auf einen romantischen Spaziergang am Ostseestrand von Warnemünde. Wird aus der gebürtigen Berlinerin und ihrer Online-Bekanntschaft mehr – trotz 14 Jahren Altersunterschied und 300 Kilometern Entfernung?

Pamela schwebt nach dem Besuch von Schwarm Mickey auf Wolke sieben. Der Besuch des Magdeburgers hat sie beflügelt. Sie will es zwar langsam angehen lassen, doch hofft die 58-Jährige auf eine rosige Zukunft mit dem Mann, der 14 Jahre jünger ist.

Einige Wochen später kriselt es schon

Zunächst ist Pamela total glücklich – was zu dem Zeitpunkt jedoch niemand ahnt: Nur wenige Wochen zieht Pamela einen Schlussstrich mit Micky! Denn die Protagonistin habe das Gefühl, dass er zu wenig Interesse zeigt. Das macht der Bürgergeld-Empfängerin aber gar nichts, denn sie hat bereits einen neuen Verehrer am Start.

Doch kurz danach macht Pamela erneut einen Rückzieher und schießt den neuen Verehrer offenbar in den Wind. Denn plötzlich vermisst sie Micky – kommt es möglicherweise zu einem Liebes-Comeback? Zwischen Pamela und Micky scheint sich eine On/Off-Beziehung zu entwickeln und das Liebes-Wirrwarr bei der Bürgergeld-Empfängerin ist perfekt – da spielen die finanziellen Probleme wohl nur noch eine Nebenrolle.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.