„Hartz und herzlich“: Pamela schießt Micky ab – und hat direkt einen neuen Freund

Das Liebesleben von Pamela aus der RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ ist turbulent. Mit Micky kommt es zum Liebes-Aus – kurz danach hat die Bürgergeld-Empfängerin direkt einen neuen Freund.

Bei „Hartz und herzlich“ wird der Alltag von zahlreichen Protagonisten dokumentiert – auch Pamela wird von einem Kamerateam begleitet. Nicht nur Geldsorgen spielen eine Rolle, sondern auch mit anderen Hürden hat die Bürgergeld-Empfängerin zu kämpfen.

Pamela hat Schmetterlinge im Bauch. Denn Micky aus Magdeburg hat die 59-Jährige in Rostock besucht. Und sofort hatte es zwischen den beiden gefunkt! Doch die Schmetterlinge im Bauch haben die Biege gemacht. Denn nun kommt es zum überraschenden Liebes-Aus! Das macht Pamela jedoch überhaupt nichts aus: Die Bürgergeld-Empfängerin hat direkt einen neuen Lover.

Nach Liebes-Aus mit Micky hat Pamela einen neuen Verehrer

Vor knapp einem Monat besuchte ihr Schwarm Mickey aus Magdeburg die 59-jährige in Rostock. Doch von den anfänglichen Schmetterlingen im Bauch ist nicht mehr viel übrig, da Mickey zu wenig Interesse zeigt. Dafür hat die gebürtige Berlinerin mittlerweile einen neuen Verehrer, der von ihr ganz und gar angetan ist.

Doch nur kurze Zeit später kommt plötzlich wieder alles anders. Pamela lassen die Gefühle für Mickey in der Folge am 7. Oktober 2025 einfach nicht los. Sie weiß, dass er ihr nicht guttut und trotzdem schlägt sein Herz für ihn. Jetzt hat er angekündigt, dass er sie wieder besuchen will. Ob da was Wahres dran ist und kommt es zum Liebes-Comeback zwischen den beiden?

Pamela hat neben dem ganzen Liebes-Wirrwarr noch ein anderes Problem. Denn die ehemalige Obdachlose hat endlich eine Wohnung – aber die Einrichtung fehlt beinahe komplett. Jasmin und Maik lösen ihre Wohnung auf. Wie praktisch, dass Pamela noch auf der Suche nach Möbelstücken für ihre Einzimmerwohnung ist. Das junge Paar hat ihr angeboten, Sofa und Schrank zu übernehmen. Und vielleicht findet sie ja noch etwas anderes. Später wird jedenfalls klar: Bei Jasmin ist sie nicht fündig geworden. Doch im An-und Verkauf hatte sie einen Schrank gesehen. Ob der allerdings immer noch zu haben ist?

