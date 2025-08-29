„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (29.08.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 29.08.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Florian muss seit dem Auszug von Martina die Kinderbetreuung allein stemmen – doch nun soll er Unterstützung bekommen. Währenddessen kann Katrin absolut nicht nachvollziehen, warum ihre Freundin Jana immer wieder denselben Fehler begeht.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Bei Florian ist zurzeit der Wurm drin: Durch ein Missgeschick sperrt er sich und die Kinder aus, als sie gerade zur Pferdekoppel wollen. Ela und Beate wiederum sind auf der Bundesgartenschau unterwegs, während Janni ein Jobangebot erhält.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Bei Sandra und ihrer Familie herrscht große Freude. Der Traum vom eigenen Haus ist endlich wahr geworden. Die Finanzierung ist gesichert, das Geld überwiesen und gemeinsam mit ihrem Partner Tino hält sie nun die Schlüssel für ihr Eigenheim in der Hand. Endlich beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Großer Schock für die 55-jährige Jana: Ein Mann aus dem Internet entpuppt sich als Betrüger mit Fake-Profil. Doch ihre Freundinnen Nicole, Sabrina und Brigitte greifen ein, um schlimmeres zu verhindern.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Damian ist überglücklich, denn endlich wohnt er wieder offiziell in Rostock. Er hat die Genehmigung als Mitbewohner bei Freundin Katharina zu wohnen. Das wollen die beiden feiern, und zwar mit einer kulinarischen Premiere. Einen Tag vor ihrem Umzug von Rostock nach Ostfriesland, liegen bei Sandra und ihrer fünfköpfigen Familie die Nerven blank und viele Sachen sind noch nicht eingepackt. Wird der Umzug ins eigene Haus morgen glatt über die Bühne gehen?