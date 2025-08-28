„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (28.08.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 28.08.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Florian widmet sich mit seiner ältesten Tochter Lea der Grabpflege. Bei Carmen und ihren Jungs ist unterdessen jede Menge Spaß auf der Mannheimer Mess angesagt, während Elvis und seine Söhne es bei einer Monstertruckshow krachen lassen.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Florian muss seit dem Auszug von Martina die Kinderbetreuung allein stemmen – doch nun soll er Unterstützung bekommen. Währenddessen kann Katrin absolut nicht nachvollziehen, warum ihre Freundin Jana immer wieder denselben Fehler begeht.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Für Sandra und ihre Familie sollte es der Start in ein neues Leben werden, doch kurz vor dem geplanten Umzug platzt die Schlüsselübergabe für ihr Haus in Ostfriesland. Der Grund: Die Bank hat das nötige Geld für das Eigenheim nicht rechtzeitig überwiesen. Nun steht alles auf der Kippe – ohne Zahlung keine Schlüssel, ohne Schlüssel kein Einzug. Pamela braucht währenddessen dringend eine Waschmaschine. Der Alltag ohne das wichtige Haushaltsgerät ist kaum zu bewältigen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Maritta macht sie sich auf den Weg zum An- und Verkauf in Schutow. Ob die beiden dort fündig werden?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Bei Sandra und ihrer Familie herrscht große Freude. Der Traum vom eigenen Haus ist endlich wahr geworden. Die Finanzierung ist gesichert, das Geld überwiesen und gemeinsam mit ihrem Partner Tino hält sie nun die Schlüssel für ihr Eigenheim in der Hand. Endlich beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Großer Schock für die 55-jährige Jana: Ein Mann aus dem Internet entpuppt sich als Betrüger mit Fake-Profil. Doch ihre Freundinnen Nicole, Sabrina und Brigitte greifen ein, um schlimmeres zu verhindern.