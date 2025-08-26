Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (26.08.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

    gepostet am

    Petra bei "Hartz und herzlich"
    RTLZWEI

    Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

    Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

    „Hartz und herzlich“ Vorschau für 26.08.25

    15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

    GZSZ-Logo
    GZSZ Vorschau (07.07. - 11.07.25): Wie geht es weiter?

    Pascals erneuter Auszug ist für Mutter Beate ein harter Schlag. Sie beschließt, ihm keine weitere Chance zu geben. Unterdessen begegnet Katrin einer alten Freundin und Florian gerät als alleinerziehender Vater allmählich an seine Grenzen.

    16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

    Katrin will ihre Freundin Jana bei einer Aufräumaktion unterstützen, ahnt aber nicht, was sie erwartet. Derweil bringt Florian die Verantwortung, die er trägt, an seine Grenzen, und Petra hatte sich den Neuanfang in Dessau anders erhofft.

    17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

    Carsten und Freundin Antje sind zum ersten Mal im 750 Kilometer entfernten Mannheim zu Besuch! Beim Sightseeing mit den „Hartz und herzlich“-Gesichtern Michael und Lothar jagt ein Höhepunkt den nächsten. Im Technikmuseum mit 300 Oldtimern schlägt das Herz des Modelauto-Liebhabers Carsten besonders hoch. Pamela wiederum treiben Geldsorgen um: Sie bestreitet ihren Lebensunterhalt mit Witwenrente und Bürgergeld und wartet auf die Zahlungen vom Amt. Denn die 58-Jährige braucht am Ende des Monats dringend Bares.

    18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

    Die 58-jährige Pamela bezieht neben Bürgergeld auch Witwenrente – doch das Jobcenter rechnet ihre Rentenbezüge auf das Bürgergeld an. Diese Verrechnung hält sie für ungerecht und sucht deshalb das Gespräch mit der Sozialkasse. Pamela fordert eine faire Behandlung und hofft auf eine Klärung ihres Anspruchs. Sandra fiebert derweil einem neuen Leben, fernab vom Beton und der Enge der Stadt, entgegen. Sie möchte nach 10 Jahren im achten Stock des Blockmacherrings der Plattenbausiedlung in Rostock den Rücken kehren und ins Eigenheim aufs Land ziehen.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023