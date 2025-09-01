„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (01.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 01.09.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Bei Florian ist zurzeit der Wurm drin: Durch ein Missgeschick sperrt er sich und die Kinder aus, als sie gerade zur Pferdekoppel wollen. Ela und Beate wiederum sind auf der Bundesgartenschau unterwegs, während Janni ein Jobangebot erhält.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Jannie ist stolz auf sich: Die 48-Jährige hat es geschafft, einen Job in einem Brauhaus an Land zu ziehen. Ela wiederum kann bei einer neuen Reinigungsfirma anfangen, während für Elvis‘ Sohn Martin ein automobiler Traum wahr wird.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Damian ist überglücklich, denn endlich wohnt er wieder offiziell in Rostock. Er hat die Genehmigung als Mitbewohner bei Freundin Katharina zu wohnen. Das wollen die beiden feiern, und zwar mit einer kulinarischen Premiere. Einen Tag vor ihrem Umzug von Rostock nach Ostfriesland, liegen bei Sandra und ihrer fünfköpfigen Familie die Nerven blank und viele Sachen sind noch nicht eingepackt. Wird der Umzug ins eigene Haus morgen glatt über die Bühne gehen?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Der große Tag ist endlich gekommen: Sandra und ihre fünfköpfige Familie ziehen endlich aus ihrer Wohnung im Blockmacherring, in ihr eigenes Häuschen nach Ostfriesland. Doch das Chaos ist vorprogrammiert. Viele Sachen sind noch nicht in den Umzugskisten und Sandra verliert langsam aber sicher den Überblick. Derweil hängt Papa Tino die Zeit im Nacken, weil er noch den vollen Umzugs-LKW zum neuen Zuhause fahren muss. Außerdem haben sie den LKW nur für 48 Stunden gemietet. Zu allem Überfluss haben auch noch viele Helfer in letzter Sekunde abgesagt. Die Nerven bei dem Ehepaar liegen blank!