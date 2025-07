„Hartz und herzlich“: Bürgergeld-Empfängerin Taddel gönnt sich berufliche Auszeit – „Möchte mich nicht wieder in ein Büro setzen“

Bürgergeld-Empfängerin Taddel aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ gönnt sich eine berufliche Auszeit. Stattdessen will sie lieber ihre Rap-Karriere von Staatsgeldern finanzieren – zumindest vorerst.

In der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ geht es um Menschen, welche Bürgergeld beziehen und in sozialen Brennpunkten leben. Erst kürzlich gab es einen Neuzugang in der Sendung: Protagonistin Taddel lässt sich von einem Kamerateam begleiten.

In der Sendung erzählt Taddel, dass sie als Rapperin durchstarten will. Deshalb nimmt sie aktuell eine berufliche Auszeit, um die angestrebte Karriere anzuschieben – und die wird ihr durch das Bürgergeld ermöglicht. „Ich bin noch nicht da, wo ich mich sehe, laufe aber kerzengerade drauf zu. Wenn ich da dran bleib, wird das was richtig Gutes“, ist sich die 35-Jährige sicher.

„Das tut mir gut. Ich beschäftige mich gerade nur mit Dingen, die meine Leidenschaft sind“, so die Protagonistin. Und weiter: „Ich bin jetzt schon fast fünf Monate daheim, mache aber intensiv Dinge für meine Musik. Klar muss man arbeiten, aber man muss auch manchmal gewissen Dinge für sich selber tun“, sagt Taddel in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“.

„Ich möchte mich nicht wieder in ein Büro setzen“

Vor allem Freunde unterstützen sie, ihre Pläne umzusetzen und haben vollen Verständnis, dass sie eine berufliche Auszeit nimmt: „Die verstehen mich, wenn ich sage ‚Ich möchte mich nicht wieder in ein Büro setzen und dann total unzufrieden Feierabend machen.‘ Das ist nicht das, was ich machen möchte.“

Taddel stellt jedoch auch klar, dass sie nicht dauerhaft Bürgergeld beziehen will. Die 35-Jährige hat schon Ideen, was sie später machen will. „Moderatorin oder Radiosprecherin – irgendetwas, womit man ein Publikum anheizt. Mein Wissen ist da noch nicht so breit gefächert. Aber ich hoffe, dass die Gespräche über meine berufliche Zukunft mich zum Erfolg führen“, sagt die Protagonistin.

Um irgendwann ihren Lebensunterhalt als Rapperin bestreiten zu können, braucht sie neben Auftritten natürlich auch ein Album – und das ist gerade in Planung. Um genug Tracks zusammenzubekommen, schreibt die 35-Jährige Raps und sammelt ständig neue Inspirationen, die sie dann zu Papier bringt.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.