„Hartz und herzlich“: Taddel heiratet eine Frau – weil sie nicht genug attraktiv für Männer ist

In der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ taucht ein neues Gesicht auf. Tatjana, genannt Taddel, bezieht Bürgergeld – jedoch will die 35-Jährige als Rapperin groß durchstarten.

Ein Neuzugang bei „Hartz und herzlich“: Tatjana, genannt Taddel, ist Nanas Halbschwester und auch mit Mel gut befreundet. Als Rapperin „TripSechsAcht“ würde sie gern zukünftig unabhängig von staatlicher Hilfe leben, denn Musik ist ihr Leben. Aktuell wohnt die 35-Jährige mit ihrem 15-jährigen Sohn im gelben Block der Benz-Baracken. Und obwohl die Eltern getrennte Wege gehen, ziehen Taddel und ihr Expartner in Sachen Erziehung an einem Strang.

Im Jahr 2020 starb der Vater von Taddel. In seiner Wohnung habe sie ihn zuletzt bis „in den Tod begleitet“. Zur selben Zeit benötigte die 35-Jährige eine Wohnung, da ihre Ehe mit einer Frau in die Brüche ging. „Und so makaber das klingt: Er hat mir Platz gemacht“, sagt die Protagonistin in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“. Taddel blieb in der Wohnung von ihrem Vater im gelben Block in Mannheim-Waldhof wohnen: „Der ist mir doppelt so nah. Ich glaub auch, der geistert hier mit mir rum.“

Taddel hatte mehrere ästhetische Eingriffe

Taddel und ihr Ex-Mann kümmern sich beide liebevoll um ihren Sohn. Mit der Frau sei sie danach nur zusammengekommen, da sie sich zu unattraktiv für Männer gefühlt habe und 120 Kilogramm auf die Waage brachte. Nach dem Ehe-Aus mit ihrer Frau und dem Tod ihres Vaters habe die 25-Jährige um die 50 Kilogramm abgenommen. Zudem folgten mehrere ästhetische Eingriffe – unter anderem wurde überschüssige Haut entfernt.

Derzeit bezieht sie Bürgergeld – Tatjana will jedoch nicht mehr vom Staat abhängig sein und als Rapperin durchstarten. Als „TripSechsAcht“ hat die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“ schon mehrere Clips veröffentlicht. Sie blickt optimistisch in die Zukunft: „Ich bin noch nicht da, wo ich mich sehe, laufe aber kerzengerade drauf zu. Wenn ich da dran bleib, wird das was richtig Gutes.“

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.