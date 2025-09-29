„Hartz und herzlich“: Bürgergeld-Empfängerin Pamela stellt sich Kratzbaum in ihre Wohnung – obwohl sie gar keine Katze hat

Pamela aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ bezieht Bürgergeld. Die 58-Jährige geht keinem geregelten Job nach und lebt deshalb in den Tag hinein. Nun hat sich die 59-Jährige einen Kratzbaum zugelegt – obwohl sie gar keine Katze hat.

In der Bürgergeld-Doku „Hartz und herzlich“ wird das Leben von Protagonisten beleuchtet, welche mit wenig Geld auskommen müssen und in sozialen Brennpunkten leben. Pamela wird schon länger von einem Kamerateam begleitet.

Pamela hat keinen geregelten Tagesablauf – viel los ist bei der Bürgergeld-Empfängerin aber dennoch. Die Arbeitslose war eine Zeit lang obdachlos, hat jetzt aber endlich eine Wohnung – an der Einrichtung mangelt es jedoch noch. Pamela sammelt Gegenstände und Möbel auf der Straße auf und richtet sich damit ihre Wohnung ein.

Eine Spüle, Schrank, Gewürzregal, Akkubohrer oder ein Radio – all diese Gegenstände standen kostenlos auf der Straße und hat Pamela mitgenommen. „Die Leute haben alle zu viel Geld. Ich zu wenig und die zu viel“, sagt die 59-Jährige in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“. „So kann man sich seine Wohnung auch einrichten“, stellt die Bürgergeld-Empfängerin fest.

Pamela legt sich einen Kratzbaum zu – die Katze dazu fehlt

Nun kam eine neue Errungenschaft hinzu – und zwar ein Kratzbaum. Und das, obwohl Pamela gar keine Katze hat. „Kauf den mal bei Futterhaus – das bricht dir das Genick“, so Pamela. Was sie mit dem Kratzbaum jedoch vorhat, ist unklar.

Bürgergeld-Empfängerin beschwert sich über andere Arbeitslose

Dann beschwert sich Pamela noch über andere Arbeitslose. Denn diese würden das Geld viel zu schnell ausgeben: „Ich muss das Geld ja nicht gleich verpulvern, denn haben die wieder keins und jammern wieder herum.“ Pamela lebt nach eigenen Aussagen sehr sparsam.

Zudem ärgert sich Pamela auch über das Jobcenter. Denn das Bürgergeld wurde auf die Witwenrente angerechnet – aus dem Grund hat die Bürgergeld-Empfängerin nur 86 Euro erhalten. Andere Arbeitslose würden von der Behörde viel mehr Geld erhalten: „Andere kriegen Tausende von Euros, 900 Euro. Damit würde ich auch gut zurechtkommen.“

Und das ist nicht das einzige Problem: Pamela schwebte auf Wolke sieben. Denn sie lernte Micky aus Magdeburg kennen, welcher ebenfalls bei „Hartz und herzlich“ zu sehen ist. Er hat sie sogar in Rostock besucht. Doch nun kriselt es zwischen den beiden plötzlich: „Ich brauch einen Mann, der klipp und klar sagt, was er will, wann er will und mit wem er will.“ Droht nun sogar das Liebes-Aus?

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.