„Hartz und herzlich“: Bürgergeld-Empfängerin Jasmin sauer – „Wenn die Ämter keine Probleme machen würden“

Bürgergeld-Empfänger haben generell ein knappes Budget. Besonders dramatisch ist die Situation bei Jasmin und Maik aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“. Schuld an der Misere seien die Arbeitslosen nicht selber, sondern die Behörden.

Bei RTLZWEI laufen derzeit die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“. Dort gewähren die Protagonisten wieder einen Einblick in ihren Alltag – dieser ist oft geprägt von Sorgen oder finanziellen Problemen. Auch bei Jasmin und Maik läuft nicht alles nach Plan.

Jasmin und Maik haben mit Lennox bereits einen Sohn – während der Dreharbeiten wurden sie erneut Eltern. Nun müssen Jasmin und Maik zwei Kinder versorgen. Und genau diese Tatsache stellt die Bürgergeld-Familie vor finanzielle Herausforderungen.

„Wenn sich die Ämter dranhalten und keine Probleme machen würden“

Die Familie lebt von Sozialleistungen. Der Antrag auf Kindergeld für ihre neugeborene Tochter sei laut Jasmin gestellt wurden – jedoch sei bisher nichts passiert. „Wenn sich die Ämter dranhalten und keine Probleme machen würden. Wir warten gerade darauf, dass die Gelder vollständig laufen. Aktuell bekommen wir keine Gelder für die Kleine, wodurch es schwieriger ist zu planen. Wir müssen vier Person mit Geldern von drei Personen verpflegen“, sagt die Bürgergeld-Empfängerin bei „Hartz und herzlich“. Bis das Geld da ist, muss die Familie den Gürtel etwas enger schnallen. Jasmin ist jedoch zuversichtlich, dass es finanziell besser läuft, sobald die Gelder eingegangen sind.

Bereits zuletzt hatte Jasmin finanzielle Probleme. Maik musste mit Sohn Lennox in ein Mutter-Kind-Heim ziehen. Seit dem Umzug fiel das Bürgergeld weg. „Ich wohne seit zwei Monaten alleine und bin auch seitdem ohne Geld“, so die 20-Jährige in einer früheren Folge von „Hartz und herzlich“. Und weiter: „Wir achten natürlich immer darauf, dass Lennox alles hat. Aber für uns selber bleibt da nichts. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal was gegönnt haben.“

Die Arbeitslose sagte außerdem in der Sendung: „Ich rechne damit, dass ich erst Mitte oder Ende Dezember wieder Geld bekomme. Da gibt es dann natürlich auch dementsprechend eine Nachzahlung. Da haben wir schon gesagt, dass wir Lennox gute Weihnachtsgeschenke kaufen.“

In den neuen Folgen der Sozialdoku müssen Jasmin und Maik ihre Wohnung aufgeben – das hat das Amt so entschieden. Wie die Familie damit umgehen wird?

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.