„Hartz und herzlich“: Bürgergeld-Empfängerin Beate bucht Urlaub für 2.600 Euro trotz Schulden

Beate aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ lebt am Existenzminimum und hat hohe Schulden. Das hält die Bürgergeld-Empfängerin jedoch nicht davon ab, einen Urlaub für 2.600 Euro zu buchen.

Die meisten Protagonisten aus „Hartz und herzlich“ müssen mit wenig Geld auskommen und beziehen Geld vom Staat. Dazu zählt auch Beate: Die Bürgergeld-Empfängerin muss im Monat mit 563 Euro auskommen.

Zusammen mit den Freundinnen Mel und Nana sowie Mels Sohn hat Beate große Pläne. Die 57-Jährige plant einen Türkei-Urlaub – und das mit einem All-inclusive-Angebot! Das geht ordentlich ins Geld: Der Reiseveranstalter unterbreitet ihnen ein Angebot für insgesamt 2.694 Euro – darin sind Flug und Unterkunft enthalten. Auch um das Essen vor Ort müsste sich die Bürgergeld-Empfängerin nicht selbst kümmern.

Mit einem Regelsatz von 563 Euro ist das für Beate jedoch kaum finanzierbar. Hinzu kommen noch die Schulden der 57-Jährigen. Für ihren Anteil müsste Beate mindestens 670 Euro aufbringen. Trotz Privatinsolvenz ist die Bürgergeld-Empfängerin bereit, das Geld für die Reise auszugeben.

„Ich freue mich, das ist mein allererster Urlaub!“

„Ich freue mich, das ist mein allererster Urlaub!“, verrät Beate in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ und möchte sich in der Türkei einige Tage entspannen. Zwar hat die Protagonistin hohe Schulden – sie habe für eine solche Reise laut eigenen Angaben jedoch drei Jahre lang gespart. Wie sie das Geld trotz Schulden beiseitelegen konnte, bleibt jedoch unklar.

Beate spricht offen über ihre Alkoholsucht

Beate hatte es in der Vergangenheit nicht einfach und berichtete bei „Hartz und herzlich“ über ihre Alkoholabhängigkeit. „Ich hab jeden Tag wirklich drei Flaschen Wein getrunken. Rotwein war das“, verriet die Protagonistin. Schon damals litt sie an Depressionen – heute habe sie damit jedoch noch mehr zu kämpfen: „Jetzt sind die Symptome viel stärker, früher habe ich sie weggesoffen.“

Freundin Ela habe sie in der schwierigen Zeit unterstützt: „Die kam jeden Tag und jeden Tag war ich betrunken. […] Ich muss auch sagen, die Kinder waren nicht versorgt, das hat alles die Ela gemacht.“ Gewalt, Alkoholabhängigkeit und hohe Schulden prägten den Alltag von Beate – nun will sie sich mit einer Reise ablenken.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.