„Hartz und herzlich“-Beate: So schlimm war ihre Alkoholsucht – „Kinder waren nicht versorgt“

In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ kommt es zu einem Geständnis von Beate. Die Protagonistin gesteht in der RTLZWEI-Sozialdoku ihre Alkoholsucht. Vor allem ihre Kinder mussten darunter leiden.

Bei „Hartz und herzlich“ haben die Protagonisten nicht nur finanzielle Probleme, sondern auch mit vielen anderen Hürden zu kämpfen. So auch Beate, welche nach ihrer Kindheit in eine Alkoholabhängigkeit gerutscht ist und darüber in der RTLZWEI-Sendung offen spricht.

Beate hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Nach ihrer schwierigen Kindheit in Berlin hatte sie in den Benz-Baracken lange mit Alkoholmissbrauch zu tun. Und das, obwohl sie sich eigentlich um ihre Kinder hätte kümmern müssen. Auch damals schon an ihrer Seite – Freundin Ela. Und die konnte letzten Endes dafür sorgen, dass Beate nicht mehr trinkt und auch sonst wieder klarkommt.

„Ich hab jeden Tag wirklich drei Flaschen Wein getrunken“

„Ich hab jeden Tag wirklich drei Flaschen Wein getrunken. Rotwein war das“, offenbart die Bürgergeld-Empfängerin im Gespräch mit Ela. Ihre Freundin habe ihr geholfen – und wäre sie nicht gewesen, hätte sie sogar das Sorgerecht für ihre Kinder verlieren können. Denn mit der Erziehung der Kinder war Beate aufgrund ihrer Alkoholsucht völlig überfordert. „Die kam jeden Tag und jeden Tag war ich betrunken. […] Ich muss auch sagen, die Kinder waren nicht versorgt, das hat alles die Ela gemacht“, gesteht sie.

Schon damals litt Beate an Depressionen. Doch heute hat sie damit mehr zu kämpfen. „Jetzt sind die Symptome viel stärker, früher habe ich sie weggesoffen“, berichtet sie bei „Hartz und herzlich“. „Ich habe ja eigentlich nur getrunken, weil ich nicht klargekommen bin“, gesteht Beate. Denn in ihrer Vergangenheit musste die Protagonistin eine schwierige Zeit durchmachen – sie wurde vom Vater ihrer ersten Tochter Janine misshandelt und kam in ein Kinderheim.

Trotz ihrer Alkoholsucht sei Beate nie aggressiv gewesen und kann heute stolz sagen: „Den Kampf gegen den Alkohol habe ich gewonnen.“ Jetzt möchte die 57-Jährige aber gern einen Schwerbehindertenausweis beantragen, denn sie sieht sich aufgrund ihrer Depressionen nicht mehr in der Lage, dauerhaft zu arbeiten.

RTLZWEI zeigt die neue Folge von „Hartz und herzlich“ am 17. November 2025 um 18.05 Uhr. Die Episode ist schon jetzt bei RTL+ abrufbar.