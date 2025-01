„Hartz Rot Gold“-Paar Jessica und Olaf wird Baby weggenommen: Schockierende Details kommen ans Licht

Jessica und Olaf aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ sind total glücklich. Denn ihr Sohn Josh erblickt das Licht der Welt. Doch kurz nach der Geburt folgt der Schock: Das Jugendamt nimmt das Kind in seine Obhut. Nun kommen schockierende Details zu den Gründen ans Licht.

Zwischen Jessica und Olaf ging es zuletzt turbulent zu. Denn der 53-Jährige wurde gegenüber seiner Verlobten handgreiflich – sogar die Polizei musste danach anrücken und die Dreharbeiten wurden kurzzeitig unterbrochen. Trotz aller Probleme freut sich das Paar nun auf ihr Kind – doch nach der Geburt folgt das Drama.

Bei Jessica setzen die Wehen ein – die Kippe muss trotzdem sein

Bei der 38-Jährigen setzen in den neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ die Wehen ein – das hält die 38-Jährige jedoch nicht davon ab, weiter zu rauchen. Mit einer Kippe in der Hand sagt Jessica zu den Wehen in die Kamera: „Aber in kleinem, ruhigen Bereich.“ Das Paar befindet sich in der Wohnung des kürzlich verstorbenen Vaters von Olaf. Der Haken: Die Babysachen befinden sich alle in der Wohnung in Bremerhaven.

Keine Babysachen vorhanden: Der Schreibtisch wird zum Wickeltisch

Und so muss das Paar improvisieren – ein Schreibtisch wurde so zum Wickeltisch umgebaut. Da kein Bett vorhanden ist, soll das Baby erstmal in Kinderwagen schlafen. „Ich wünsch mir, dass er gesund ist, kräftig ist und genauso hübsch wie die Mutter ist“, sagt Olaf bei „Hartz Rot Gold“. Dass die Voraussatzungen für das Kind aufgrund der Wohnsituation nicht die besten sind, bekommt das Paar kurze Zeit später zu spüren.

Krankenhaus meldet Paar beim Jugendamt wegen Verwahrlosung

Das Baby wird per Kaiserschnitt auf die Welt geholt, da sich die Nabelschnur um den Hals von Josh gewickelt hat. Danach kommt ihr Sohn auf die Intensivstation für Neugeborene. Die Klinik hat den Verdacht, dass das Kind bei Jessica und Olaf verwahrlost. Und deshalb erfolgt vom Personal des Krankenhauses eine Meldung an das Jugendamt.

„Die haben behauptet, dass in allen Aschenbechern noch die Kippen waren“

Dann tritt für Jessica und Olaf das Horror-Szenario ein: Die Behörde nimmt das Kind in die Obhut. „Die haben behauptet, dass in allen Aschenbechern noch die Kippen waren, es nicht sauber und verdreckt gewesen wäre“, zeigt sich Jessica verärgert. Und auch die fehlenden Utensilien für das Baby sind laut dem Jugendamt ein Problem.

Olaf wütet: „Meine Fresse, dieses Piss-Krankenhaus!“

Das Paar teilt diese Meinung nicht und erklärt vor den Kameras, dass das Kindeswohl nur gefährdet sei, wenn man das Kind schlägt oder schüttelt. „Aber nicht, wenn nicht renoviert ist!“, meint Olaf. Und weiter meint der 53-Jährige: „Sind Sie jetzt glücklich, Familien auseinanderzureißen? Nicht mal den Mumm haben, das Maul aufzumachen. Meine Fresse, dieses Piss-Krankenhaus!“ Nur durch einen Einzug in ein Mutter-Kind-Heim hätte verhindert werden können, dass das Jugendamt das Kind mitnimmt – das hat Jessica jedoch abgelehnt.

Die neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ zeigt RTLZWEI täglich um 16.05 Uhr.