„Hartz Rot Gold“: Jugendamt nimmt Kind von Bürgergeld-Paar weg – nun planen sie ein weiteres Baby

Wegen Kindeswohlgefährdung hat das Jugendamt hart durchgegriffen und nahm Sohn Josch von Jessica und Olaf in Obhut. Doch nun denken die beiden Protagonisten aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ möglicherweise über ein weiteres Baby nach.

Jessica und Olaf aus „Hartz Rot Gold“ hatten in den vergangenen Monaten viel Zoff mit dem Jugendamt. Denn kurz nach der Geburt von Sohn Josch griff das Jugendamt ein und hat das Kind in Obhut genommen. Grund dafür sei laut der Behörde eine Kindeswohlgefährdung.

Jessica und Olaf gaben Josch zur Adoption frei

Zunächst haben sich die beiden für ihr Kind eingesetzt und kämpften um Josch. Doch dann haben sie ihr Kind zu Adoption freigegeben. Denn mit dem Jugendamt wurde es den beiden zu viel. „Die haben behauptet, dass in allen Aschenbechern noch die Kippen waren, es nicht sauber und verdreckt gewesen wäre“, sagte Jessica bei „Hartz Rot Gold“ wütend. Auch Olaf redete sich in Rage: „Sind Sie jetzt glücklich, Familien auseinanderzureißen? Nicht mal den Mumm haben, das Maul aufzumachen. Meine Fresse, dieses Piss-Krankenhaus!“

„Aber jetzt noch mal ein Kind neu zu zeugen“

Obwohl Josch nun in der Obhut des Jugendamtes ist, sprechen die beiden bereits über ein weiteres Kind. „Man hat neun Monate ein Kind in sich getragen, sich zehn Tage lang darum gekümmert und auch das gemacht, was das Jugendamt wollte. Es ist zwar traurig, auch ein bisschen schmerzhaft, aber jetzt noch mal ein Kind neu zu zeugen… ich glaube nicht, dass das etwas bringt“, sagt die Bürgergeld-Empfängerin bei „Hartz Rot Gold“.

„Dann wäre das Jugendamt ja wieder da und nimmt es wieder weg“

Jessica befürchtet, dass es bei einem zweiten Kind ebenfalls wieder Ärger mit dem Jugendamt geben könnte. „Dann wäre das Jugendamt ja wieder da und nimmt es wieder weg“, meint die Protagonistin. Zwar haben die beiden die Chance gehabt, sich zu beweisen – jedoch haben das Jessica und Olaf nicht in Anspruch angenommen. Wenn Jessica beispielsweise in ein Mutter-Kind-Heim gezogen wäre, hätte die Bürgergeld-Empfängerin ihr Kind behalten können – jedoch haben das die Bürgergeld-Empfänger abgelehnt.

