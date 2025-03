„Hartz Rot Gold“-Jessica verliert Baby: „Ich hab mich wieder mit der vom Jugendamt angelegt“

Jessica und Olaf aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ mussten einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Nach der Geburt wurde ihnen ihr Sohn wegen Kindeswohlgefährdung vom Jugendamt weggenommen.

In Hamburg-Barmbek stehen die Eltern Olaf und Jessica vor neuen Herausforderungen. Im Gerichtstermin kämpft Jessica um die Rückführung ihres gemeinsamen Sohn Josh, der seit einigen Monaten bei einer Pflegefamilie untergekommen ist. Zuerst müssen aber einige Anforderungen erfüllt werden.

In den neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ steht für Jessica und Olaf ein Termin beim Amtsgericht an. Dort soll entschieden werden, ob Sohn Josch weiterhin bei der Pflegefamilie leben soll oder wieder zurück zu Jessica und Olaf darf.

Jessica und Olaf kämpfen um Baby Josch

Kurz vor dem Termin sucht Jessica eine Verbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr heraus. Sie werde „sauer, wenn es schlecht ausfällt, was ja verständlich ist, weil man alles gemacht und getan hat, was sie wollten“, meint die 38-Jährige. Das ist nur bedingt korrekt: Das Paar hätte Josch wieder zurückbekommen, wenn Jessica in ein Mutter-Kind-Heim gegangen wäre – das hat die Protagonistin aus der RTLZWEI-Sendung jedoch strikt abgelehnt. Auch eine Erziehungshilfe lehnten die beiden ab.

„Dass das jemand anderes für uns entscheidet, ist nicht leicht. Man kommt sich wie ein kleines Kind vor, dass man gar nichts mehr zu melden hat“, schimpft der 53-Jährige. Immerhin darf Olaf mit zur Anhörung von Jessica ins Amtsgericht.

„Ich hab mich wieder mit der vom Jugendamt angelegt“

Nach der Anhörung schätzt Olaf die Lage wie folgt ein: „Außer, dass ich wieder ein bisschen lauter wurde, ging’s ganz gut. Ich hab mich wieder mit der vom Jugendamt angelegt, ich konnte meinen Mund nicht halten.“

Das Amtsgericht hat Jessica erneut vorgeschlagen, in ein Mutter-Kind-Heim zu ziehen – dann würde sie ihren Sohn auch wieder bekommen. Doch auch diesmal lehnte Jessica das Angebot ab und stellt sich auf stur. „Es hieß, dass das vom Tisch ist. Da wurde ich auch bisschen lauter“, zeigt sich die 38-Jährige sauer.

Jessica will nun einen weiteren Termin beim Jugendamt: „Ich will mit ihr von Angesicht zu Angesicht klären, wie das mit Familienhilfe aussieht, ob sie da mal mit ihrem Arsch in Wallung gekommen ist, auch wegen mehr Umgangsrecht.“ Einige Folgen später kommt jedoch wieder alles ganz anders – Jessica und Olaf haben den Kampf um Baby Josch aufgegeben und wollen nun ein Leben ohne ihrem Kind führen.

RTLZWEI zeigt „Hartz Rot Gold“ täglich um 16.05 Uhr.