„Hartes Deutschland“-Yves: Seine Freundin stirbt, während er im Knast sitzt

Mit 22 Jahren gerät Yves in Kontakt mit Heroin. Der Protagonist aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ galt schon früh als Problemkind. Während er im Knast sitzt, muss der heute 34-Jährige einen schweren Schicksalsschlag verkraften.

In der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ geht es um Menschen, welche ganz unten angekommen sind – sie konsumieren Drogen, prostituieren sich und leben größtenteils auf der Straße. Die Kamerateams begleiten mehrere Protagonisten in den Drogenhotspots in Köln oder Frankfurt. In der neuen Folge der Reportage geht es auch um Yves. Wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe musste der 34-Jährige in den Knast.

Yves wollte für seine Freundin von den Drogen wegkommen – doch dann stirbt diese plötzlich

Yves konsumiert seit mehr als zehn Jahren regelmäßig Heroin und Kokain. Seine Kindheit hat er im Heim verbracht. Kontakt zu seiner Familie besteht kaum noch. Vor vier Monaten wurde Yves aus dem Gefängnis entlassen und will jetzt sein Leben ändern.

Das hatte er auch schon seiner Freundin versprochen. Für sie hat er mit dem Drogenkonsum aufgehört. Dann erhält er eine Schock-Nachricht: Seine Freundin verstirbt überraschend, während er in Haft sitzt.

„Sie war meine große Liebe, durch sie bin ich drogenfrei geworden“

Diese Nachricht wird für immer sein Leben verändern. „Sie war meine große Liebe, durch sie bin ich drogenfrei geworden. Ich war jetzt drei Jahre clean, das war die Bedingung“, erzählt Yves in „Hartes Deutschland“.

Yves wird nach dem Tod seiner Freundin wieder rückfällig

Seine Freundin starb an einem geplatzten Aneurysma im Gehirn. Für Yves bricht nach der schrecklichen Nachricht eine Welt zusammen – und greift dann auch wieder zu Drogen. „Dann habe ich auf alles geschissen. Auf mich und alles. Habe nur noch getrunken und war rückfällig“, so der 34-Jährige.

Die Drogen bestimmen wieder den Alltag von Yves. Für seine verstorbene Freundin will er es wieder schaffen, von den Drogen loszukommen. Gelingt es Yves auch so, ganz auf sich allein gestellt, das Ruder herumzuwerfen?

RTLZWEI zeigt „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ immer donnerstags um 20.15 Uhr.