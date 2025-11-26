„Hartes Deutschland“-Sabine: „Seit meinem 12. Lebensjahr bin ich auf Alkohol oder Drogen“

Sabine wird schon länger von einem Kamerateam für die RTLZWEI-Sozialdoku „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ begleitet. Die Obdachlose spricht über ihre schwierige Vergangenheit.

In der RTLZWEI-Sendung „Hartes Deutschland“ geht es um Menschen, welche ganz unten angekommen sind. Die meisten Protagonisten sind obdachlos und drogenabhängig. Dazu zählt auch Sabine – die zweifache Mutter kennt beinahe kein anderes Leben, als auf der Straße.

Sabine verbringt den Winter in einem Zelt, unweit der Drogenszene am Dortmunder Nordmarkt. In 20 Jahren Obdachlosigkeit hat sich die zweifache Mutter ein dickes Fell zulegen müssen. Der Kontakt zu ihren Kindern besteht nicht mehr. Die 46-jährige konsumiert Heroin und Kokain, prostituiert sich notgedrungen und berichtet von ihren Erfahrungen mit Freiern.

„Ich habe nie ein normales Leben kennengelernt. Seit meinem 12. Lebensjahr bin ich auf Alkohol oder Drogen“, berichtet Sabine bei „Hartes Deutschland“. Ihr Vater ist verstorben, ihre Mutter war alkoholabhängig – dann rutschte auch Sabine in den Teufelskreis und wurde selbst Mutter. „Ich wollte nicht, dass meine Kinder mich mit den gleichen Augen sehen, wie ich meine Mutter gesehen habe“, berichtet Sabine. Aus dem Grund hat sich die Protagonistin entschieden, ihre Kinder in die Obhut des Jugendamtes zu geben.

„Ich habe meine Alkoholsucht nicht unter Kontrolle“

„Ich habe das Jugendamt angerufen und gesagt: ‚Ich fange wieder an zu trinken und ich habe meine Alkoholsucht nicht unter Kontrolle. Ich brauche eine Pflegefamilie für meine Tochter'“, so die 46-Jährige. Und weiter: „Es hat mir so das Herz gebrochen. Doch ich wusste: So ist es besser. Auch heute noch bricht es mir das Herz. Aber ich weiß, dass es das Beste war.“

Sabine prostituiert sich für Drogen

Um ihre Drogensucht zu finanzieren, geht Sabine der Prostitution nach und ist in der Dortmunder Szene bekannt. Auch andere Protagonisten aus der RTLZWEI-Sozialdoku schlafen mit Männern, um Drogen zu finanzieren – dazu zählt beispielsweise auch die 18-jährige Ally und berichtete erst kürzlich über ihre Erfahrungen mit Freiern.

RTLZWEI zeigt „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ immer montags um 20.15 Uhr.

HINWEIS DER REDAKTION | Die Sucht & Drogen Hotline ist unter der Telefonnummer 01806 313031 zu erreichen. Sie bietet telefonische Beratung, Hilfe und Informationen durch erfahrene Fachleute aus der Drogen- und Suchthilfe. An die Sucht & Drogen Hotline können sich sowohl Menschen mit Suchtproblemen als auch deren Angehörige, Freunde oder Kollegen wenden. Das Angebot ist kostenpflichtig: 0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz und aus dem Mobilfunknetz. Hilfe findest du auch bei den Suchtberatungsstellen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Einen Überblick über alle Beratungsstellen gibt es auf der KUKKSI Hilfeseite.