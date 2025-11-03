„Hartes Deutschland“: Nur noch Haut und Knochen – André überlebt nur knapp eine Not-OP

Drama um André aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartes Deutschland“: Der 40-Jährige lebt seit vielen Jahren in Leipzig auf der Straße und besteht nur noch aus Haut und Knochen. Der Protagonist hat eine Not-OP nur knapp überlebt.

André ist schon fast sein halbes Leben lang drogenabhängig. Eigentlich möchte der 40-Jährige sein Leben ändern, doch auf einmal muss er ins Krankenhaus. Sein Gesicht ist eingefallen und besteht nur noch aus Haut und Knochen. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten befindet er sich in einer Uniklinik – nur wenige Tage davor schwebte der Obdachlose noch in Lebensgefahr.

„Ich hab in meinem Magen ein Loch gehabt“

„Ich hab in meinem Magen ein Loch gehabt und alles, was oben reinkam, ging nicht durch den Darm wieder raus, sondern das kam alles in meinen Bauchraum“, berichtet André in der neuen Folge von „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“. In der Klinik musste er tagelang künstlich ernährt werden und hat nur mit viel Glück überlebt – am Ende wog er nur noch 43 Kilo.

Seit Jahren ist André drogenabhängig und konsumiert unter anderem Crystal Meth und Heroin. Ob die Drogen für das Loch im Magen verantwortlich waren, konnte der Obdachlose nicht erklären.

Der Klinikaufenthalt hat einiges verändert. André ist klar, dass sich etwas ändern muss. Zudem habe er wieder Kontakt zu seiner Familie und das möchte der Protagonist nicht aufs Spiel setzen: „Ich will keinen mehr enttäuschen. Ich hab viel zu viele Menschen in meinem Leben enttäuscht, damit ist jetzt auch Feierabend“, meint er.

„Wir wissen ja alle, wie Junkies mit Problemen umgehen“

Seit rund 24 Jahren lebt André auf der Straße – was anderes kennt er eigentlich kaum. Dennoch hat er einen Entschluss gefasst: „Ich muss ja ein komplettes Leben aufarbeiten.“ Und weiter: „Ich finde, es ist ein gutes Alter, um vielleicht mal was anderes zu machen.“ Zumindest will er einen Versuch starten – jedoch neigen Drogenabhängige auch immer wieder zu einem Rückfall. „Wir wissen ja alle, wie Junkies mit Problemen umgehen“, weiß der 40-Jährige.

RTLZWEI zeigt „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ am 03. November 2025 um 20.15 Uhr.