„Hartes Deutschland“: Nelly sorgt sich um ihren Verlobten – Amputation nach Drogenkonsum?

Nelly aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ wächst als Tochter suchtkranker Eltern auf und ist früh auf sich allein gestellt. Auch sie greift zu Drogen, um ihren Schmerz zu betäuben. Hoffnung gibt ihr ihr Verlobter – doch ein Abszess am Fuß droht alles zu zerstören.

Das Frankfurter Bahnhofsviertel gilt als einer der bekanntesten Drogenbrennpunkte Deutschlands. Viele, die hier stranden, haben bereits einen steinigen Weg hinter sich. Denn die Sucht beginnt meist nicht mit der ersten Droge – sondern oft schon vorher, mit Lebensumständen geprägt von Instabilität, Gewalt und Vernachlässigung. Und doch gibt es inmitten des täglichen Überlebenskampfs auch immer wieder Momente der Hoffnung. Darum geht es in der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ – am 27. Oktober 2025 zeigt der Sender eine neue Folge.

Abszess am Fuß: Droht jetzt eine Amputation?

Nelly, wächst als Tochter suchtkranker Eltern auf und ist früh auf sich allein gestellt. Auch sie betäubt ihren Schmerz mit Drogen. Hoffnung findet die 35-Jährige in der Liebe zu ihrem Verlobten. Doch der jahrelange Konsum hinterlässt Spuren – ein Abszess am Fuß bereitet Nelly große Sorgen. Sie befürchtet eine Amputation.

Auch darum geht es in der neuen Folge von „Hartes Deutschland“

Julian (25) hat allen Halt verloren. Immer häufiger greift er zu Fentanyl und Crack. Als er in eine Therapieeinrichtung kommt, schöpft er neue Kraft – auch durch eine junge Frau, die er dort kennenlernt. Doch nur wenige Wochen nach dem Aufenthalt bringt ein folgenschwerer Fehler alles ins Wanken.

Nathalie lebt von dem, was die Straße ihr lässt. Die 33-Jährige spricht offen über Prostitution, über Gewalt, über die Jahre der Sucht – und über das, was sie besonders schmerzt: die Distanz zu ihren Kindern. Der Gedanke an einen Ausstieg begleitet sie, doch von der Umsetzung scheint sie weit entfernt.

Markus (32) war im Gefängnis und kehrt nach zwei Jahren nach Frankfurt zurück. Er hat keine Erwartungen mehr – kennt nur das Verlangen nach Crack. Es dauert nicht lange, bis Markus sich entscheiden muss: Fällt er zurück in kriminelle Muster oder kann er dem Suchtdruck standhalten? Am Ende bringt eine unerwartete Wendung neue Hoffnung.

Isi durfte das Gefühl von Geborgenheit nur flüchtig kennenlernen. Ihr Heranwachsen ist eine Aneinanderreihung von Brüchen: mit der Familie, der Pflegemutter im Ausland, mit der Schule. Seit zwei Jahren lebt die 24-Jährige, die mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, im Bahnhofsviertel. Anfangs idealisiert sie das Leben auf der Straße, doch nach ihrem ersten Gefängnisaufenthalt ändert sich ihre Einstellung.

RTLZWEI zeigt die neue Folge von „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ am 27. Oktober 2025 um 20.15 Uhr.

HINWEIS DER REDAKTION | Die Sucht & Drogen Hotline ist unter der Telefonnummer 01806 313031 zu erreichen. Sie bietet telefonische Beratung, Hilfe und Informationen durch erfahrene Fachleute aus der Drogen- und Suchthilfe. An die Sucht & Drogen Hotline können sich sowohl Menschen mit Suchtproblemen als auch deren Angehörige, Freunde oder Kollegen wenden. Das Angebot ist kostenpflichtig: 0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz und aus dem Mobilfunknetz. Hilfe findest du auch bei den Suchtberatungsstellen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.