„Hartes Deutschland“: Natalie kommt durch ihre Tante auf den Straßenstrich – „Die hat auch rumgehurt“

Natalie aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ musste einige Schicksalsschläge verkraften. Die Drogenabhängige kam durch ihre Tante auf den Straßenstrich.

In der RTLZWEI-Sendung „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ werden Menschen begleitet, die ganz unten angekommen sind – einige davon gehen der Prostitution nach und nehmen Drogen. Auch Natalie konsumiert Rauschmittel und geht auf den Strich.

Natalie lebt von dem, was die Straße ihr lässt. Die 33-Jährige spricht offen über Prostitution, über Gewalt, über die Jahre der Sucht – und über das, was sie besonders schmerzt: die Distanz zu ihren Kindern. Der Gedanke an einen Ausstieg begleitet sie, doch von der Umsetzung scheint sie weit entfernt.

Mit der Prostitution finanziert sie Crack und Alkohol

Auf der Straße spricht Natalie potenzielle Freier an. Mit dem Geld will sie vor allem Crack und Alkohol finanzieren. Denn davon ist die Protagonistin abhängig. „Scheißgefühl, aber wenn du in Not bist, dann ist das leider so“, sagt die 33-Jährige bei „Hartes Deutschland“. Vor der Prostitution habe sie Diebstähle und Einbrüche begangen.

Durch ihre Tante ist Natalie auf den Straßenstrich gekommen. „Die hat auch rumgehurt, auf gut Deutsch gesagt, weil sie Schulden hatte“, sagt sie. An Crack kam die 33-Jährige durch falsche Leute: „Die haben mich drauf gebracht.“ Die Droge konsumiert sie vor allem, wenn sie der Prostitution nachgeht.

Natalie wurde mit 13 Jahren vergewaltigt

Im Alter von 13 Jahren wurde Natalie vergewaltigt. Ein Trauma, woran sie noch heute leidet. „Auf einer Seite finde ich es halt sehr eklig, weil viele auch nicht sauberer sind wie wir auf der Straße. Und vor allem kriege ich dann die Bilder nicht aus dem Kopf, was mir damals als Kind passiert ist“, sagt die Obdachlose.

„Es hat mein Leben zerstört, hat mir das Herz gebrochen“

Dann wurde sie auch noch schwanger und bekam einen Jungen. „Ich liebe ihn trotzdem, aber ich habe ihn zur Adoption freigegeben, da hat er es besser. Aber er wird immer mein Sohn in meinem Herzen bleiben“, erzählt die „Hartes Deutschland“-Protagonistin. Und weiter sagt sie: „Es hat mein Leben zerstört, hat mir das Herz gebrochen. Ich kann nicht Mutter sein, wie ich es wollte.“

Natalie ist aber auch klar, dass die Hilfe braucht – am liebsten würde sie ganz von den Drogen wegkommen und ein normales Leben führen, jedoch liegt das Vorhaben in weiter Ferne: „Man braucht auch psychologische Hilfe. Gerade in meinem Fall schaffe ich das nicht allein, da bin ich zu tief drin.“

RTLZWEI zeigt „Hartes Deutschland“ immer dienstags um 20.15 Uhr.