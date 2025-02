„Hartes Deutschland“: Junkie Philipp spritzt sich Kokain im öffentlichen Klo – danach kommt er zitternd wieder heraus

Philipp und Laura aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ sind drogenabhängig. Die Sendung dokumentiert auf erschreckender Weise, was jahrelanger Konsum mit dem Körper anrichten kann.

München ist ein Drogen-Hotspot. Vor allem gilt der Nußbaumpark als Treffpunkt für Drogengeschäfte. Hier sind täglich Menschen mit einer Suchterkrankung unterwegs – dazu zählen auch Philipp und Laura. Beide konsumieren Kokain und spritzen sich regelmäßig. Dass solche Substanzen sämtliche Gefahren mit sich bringen, ignoriert das Paar.

In „Hartes Deutschland“ wird dokumentiert, wie Laura schreiend auf einer Trage aus dem Nußbaumpark am Sendlinger Tor abtransportiert wird. Philipp steht lachend daneben: „Da, wo sie momentan schläft, ist sie rausgeschmissen worden, kann auch nicht in ihre Wohnung. Deswegen besäuft sie sich so und haut sich so weg“, erklärt er in der RTLZWEI-Sendung.

Bürgergeld geht beinahe komplett für Drogen drauf

Seit dem 14. Lebensjahr ist Philipp abhängig von harten Drogen und lebt nach Sanktionen vom Jobcenter nur noch von 440 Euro Bürgergeld im Monat. Das Geld geht beinahe komplett drauf für Drogen. Während seine Freundin gerade auf einem Drogentrip ist, wartet Philipp auf einen Kokainlieferanten.

Um sich gemeinsam mit seinem Kumpel einen nächsten Schuss zu setzen, geht Philipp auf eine öffentliche Toilette. Mit Gleichgewichtsproblemen und Zitter-Anfällen verlässt der Junkie das WC. „Das war so stark und rein, das hab ich vergessen. Du hast ja gesehen, wie ich rausgekommen bin“, meint der 28-Jährige.

Bei den Dreharbeiten wird Philipp zudem mit vier Gramm Kokain von der Polizei erwischt. Zwar kommt er wieder frei – jedoch werden die Drogen beschlagnahmt. Und nur eine Stunde später nach dem Zwischenfall legt Philipp wieder eine dreistellige Sucht für das weiße Pulver hin, um seine Sucht zu befriedigen.

Es ist ein Teufelskreis, in welchem sich Philipp und Laura befinden. Es sind erschreckende Bilder, die in der neuen Folge von „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ zu sehen sind – jedoch sollen diese vor allem eine aufklärende Wirkung haben und zeigen, wie gefährlich Drogen sein können.

RTLZWEI zeigt „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ immer donnerstags um 20.15 Uhr.