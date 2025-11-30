„Hartes Deutschland“: Heiko stirbt mit 46 Jahren – „Er wollte auch nicht mehr leben“

Heiko wurde durch die RTLZWEI-Sozialdoku „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ bekannt. Nun ist der Obdachlose im Alter von 46 Jahren verstorben.

Heiko hatte sich selbst den Titel „Bürgermeister vom Bahnhof” gegeben und galt als einer der bekanntesten Obdachlosen in Kiel. Bundesweite Bekanntheit erlangte er durch die RTLZWEI-Sendung „Hartes Deutschland“. Drogen und Alkohol bestimmten seinen Alltag.

Der Tod hat sich in der Obdachlosen-Szene in Kiel schnell herumgesprochen. „Heiko hatte sein Herz am rechten Fleck, war ein lieber Mensch. Neulich hat er sogar seinen Marzipanlikör mit mir geteilt“, sagt Daniela gegenüber den „Kieler Nachrichten“. Auch Freund Enrico ist völlig fassungslos: „Er war ein Guter, er wird uns fehlen.“ Der 46-Jährige soll in einem Krankenhaus verstorben sein.

„Er wollte auch nicht mehr leben“

Zuletzt war Heiko offenbar gesundheitlich angeschlagen und hatte keine Kraft mehr. „Er wollte auch nicht mehr leben. Er hat sich selbst aufgegeben“, erzählt Natalia in der Bahnhofsmission.

Die ehrenamtliche Organisation „Kieler helfen mit Herz“ hatte den Tod von Heiko in den sozialen Netzwerken vermeldet. „Wie wir erfahren haben, ist unser Heiko (der Bürgermeister vom Bahnhof) letztes Wochenende im Krankenhaus verstorben. Der Alkohol und die Drogen waren wie so oft leider der Sieger. Er war ein sensibler und auch manchmal etwas schwieriger Mensch. Heiko alter Freund, egal wo du jetzt bist, wirst du es besser haben. Fare well und rock die andere Seite so wie du es immer gemacht hast“, heißt es in einem Post in den sozialen Netzwerken.

Jahrelanger Drogenkonsum hat seine Spuren hinterlassen

Heiko war bereits in den Folgen von „Hartes Deutschland“ gesundheitlich angeschlagen. Die Folgen des jahrelangen Drogenkonsums haben Spuren hinterlassen. Schon in seiner Kindheit hatte er es schwer und war in einem Heim, anschließend kam er in eine Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche. Immer wieder hat er die Kontrolle über sein Verhalten verloren – das war auch bei „Hartes Deutschland“ sichtbar. Wegen Diebstahl, Einbruch und Körperverletzung bekam er 15 Jahre Haft.