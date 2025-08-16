„Hartes Deutschland“: Georg verdrängt seine dramatische Vergangenheit mit Heroin

RTLZWEI zeigt am Samstagabend eine Wiederholungsfolge der Sozialdoku „Hartes Deutschland“. In der Episode geht es um Georg, welcher seine dramatische Vergangenheit mit Heroin verdrängt. Der 26-jährige Pille will unterdessen eine Entgiftung absolvieren und Alicia berichtet über ihr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter.

Die 41-jährige Alicia leidet seit nunmehr 30 Jahren unter ihrer Drogensucht. Alicia erzählt bei „Armes Deutschland“, ihre Mutter sei in ihre Wohnung eingezogen. Doch das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ist seit Alicias Kindheit gestört und so flüchtet Alicia aus ihren sicheren vier Wänden nachts auf die Straße.

Pille will eine Entgiftung absolvieren

Das Kamerateam trifft Pille auf einem Campingplatz in Berlin-Spandau wieder. Der 26-Jährige hat bewegte Monate hinter sich. Nach Jahren im Elend, suchtkrank und obdachlos auf den Straßen Frankfurts, hat Pille es geschafft, eine Entgiftung zu absolvieren. Pilles Mutter ist bei ihm, unterstützend steht sie ihrem Sohn Tag für Tag zur Seite. Der nächste Schritt für Pille ist nun ein mehrwöchiger Entzug mit anschließender Langzeittherapie. Wird er es schaffen, diesen schweren Weg zu gehen?

Kai hat eine Herz-OP hinter sich

Kai hat man einige Monate nicht im Frankfurter Bahnhofsviertel gesehen. Der 42-Jährige hat eine schwere Herz-OP hinter sich. Seit dem Krankenhausaufenthalt wird Kai substituiert, er sagt selbst, sein Beikonsum halte sich mehr und mehr in Grenzen. Gemeinsam mit seinem Kumpel Georg, der ebenfalls suchtkrank und obdachlos in Frankfurt lebt, nimmt sich Kai am 21. Juli Zeit, der verstorbenen Drogenabhängigen der Stadt zu gedenken. Im Rahmen des bundesweiten Gedenktags zeigen Angehörige, Freunde und Fremde ihre Anteilnahme.

Georg ist stark abgemagert

Als das Kamerateam nur wenige Wochen später erneut auf Georg trifft, hat der 42-Jährige stark abgebaut. Georg versucht verzweifelt, seine schmerzhaften Gedanken an die Vergangenheit mithilfe von Heroin zu verdrängen. Denn nach dem tragischen Tod seiner kleinen Tochter verlor Georg auch noch seine Frau Lena.

Julian und Lara wollen aus der Drogensucht entkommen

Julian und Lara wollen es endlich schaffen, der Drogensucht und den Versuchungen im Frankfurter Bahnhofsviertel zu entkommen. Das junge Paar lebt mittlerweile im Betreuten Wohnen in Offenbach, beide sind im Methadonprogramm – doch die Abhängigkeit nach Crack und besonders nach dem Opioid Fentanyl lässt den 21-jährigen Julian und die 19-jährige Lara noch immer nicht ganz los.

Sydney tritt eine Entzugstherapie an

Nach langer Haftzeit trat die mittlerweile 35-jährige Sydney eine Entzugstherapie an, fest entschlossen, ihr Leben in den Griff zu bekommen, um endlich ihre Kinder wiedersehen zu dürfen. Doch ein Rückfall führte zum Rauswurf aus der Einrichtung. Nun ist Sydney wieder dort, wo sie nicht noch einmal sein wollte: im Bahnhofsviertel. Doch sie behauptet, ihr Plan stünde fest: So schnell wie möglich will sie wieder weg von der Szene, weg von den Drogen.

RTLZWEI zeigt „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ am Samstag um 22.20 Uhr.