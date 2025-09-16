Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Hartes Deutschland“-Benny nimmt kein Heroin mehr: „Dafür knall‘ ich mir die ganzen anderen Substanzen umso mehr rein“

    gepostet am

    Benny aus "Hartes Deutschland"
    RTLZWEI

    Benny aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartes Deutschland“ ist nicht nur obdachlos, sondern auch drogenabhängig. Nach einem Knast-Aufenthalt wird der 31-Jährige wieder rückfällig. 

    In „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ geht es um Menschen, die ganz unten angekommen sind. Die meisten Protagonisten leben auf der Straße und sind drogenabhängig. Am kommenden Samstag zeigt RTLZWEI eine alte Folge der Sozialdoku – dabei geht es um Benny aus Leipzig.

    Leipzig: Mehr als 3.000 Suchtkranke betreuen die Einrichtungen der Stadt. Viele von ihnen sind obdachlos und leben auf der Straße. Durch die Nähe zur tschechischen Grenze haben viele Süchtige leichten Zugriff auf Heroin und Crystal Meth. Dabei scheint vor allem Methamphetamin die Straßen Leipzigs buchstäblich zu überschwemmen.

    Georg aus "Hartes Deutschland"
    "Hartes Deutschland": Georg verdrängt seine dramatische Vergangenheit mit Heroin

    Im Mai 2020 bestimmen Maskenpflicht und Abstandsgebot das Leben in Leipzig. Die suchtkranken Obdachlosen leiden besonders unter der Pandemie. Einer von ihnen ist der 31-Jährige Benny. Er ist abhängig von Heroin und Crystal, seine Sucht finanziert er hauptsächlich durch die Bettelei. Doch in Zeiten von Corona fällt diese Einnahmequelle weg – der ausgebildete Maler ist völlig mittellos. Seine einzige Hoffnung: ein Substitutionsprogramm.

    „Natürlich bin ich rückfällig geworden!“

    Nach einer Gefängnisstrafe ist Benny wieder auf freiem Fuß. „Wenn ich wieder an den Bahnhof komme, war’s das!“, sagt der 31-Jährige in „Hartes Deutschland“. Er kritisiert, dass er nicht sofort eine Langzeittherapie machen konnte. Und dann landete er tatsächlich wieder am Leipziger Hauptbahnhof: „So ein Schwachsinn. Natürlich bin ich rückfällig geworden!“

    Zwischenzeitlich hat Benny kein Heroin mehr genommen. Dann schockt er mit einer Aussage in der Sendung: „Aber dafür knall‘ ich mir die ganzen anderen Substanzen, die es gibt, umso mehr rein.“ Nur wenige Monate nach seiner Haftentlassung ist er wieder komplett im Drogensumpf. In der RTLZWEI-Sozialdoku bereitet sich Benny einen Cocktail aus Crystal Meth und Heroin vor, welchen er sich anschließend spritzt.

    Dem 31-Jährigen ist bewusst, dass der Drogenkonsum negative Auswirkungen auf den Körper haben können. Und genau deshalb hat der Protagonist in der Sendung eine wichtige Botschaft: „Kinder, wenn ihr das seht, macht das nie nach. Das ist Assi, gefährlich und macht keinen Spaß. Finger weg, wirklich!“

    RTLZWEI zeigt „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ am 20. September 2025 um 22.15 Uhr.

    HINWEIS DER REDAKTION | Die Sucht & Drogen Hotline ist unter der Telefonnummer 01806 313031 zu erreichen. Sie bietet telefonische Beratung, Hilfe und Informationen durch erfahrene Fachleute aus der Drogen- und Suchthilfe. An die Sucht & Drogen Hotline können sich sowohl Menschen mit Suchtproblemen als auch deren Angehörige, Freunde oder Kollegen wenden. Das Angebot ist kostenpflichtig: 0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz und aus dem Mobilfunknetz.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023