„Hartes Deutschland“-Ally schläft in dreckigem Hauseingang: „Würde lieber in einem Scheißhaufen pennen“

Ally aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartes Deutschland“ ist drogenabhängig. Im Alter von 12 Jahren konsumierte sie erstmals Crack – den Konsum finanziert die heute 18-Jährige mit Prostitution. Zwischendurch ging es mit ihr bergauf – zumindest konnte sie kurzzeitig in einer Wohnung unterkommen. Doch nun lebt die Protagonistin wieder auf der Straße.

Es ist ein trauriges Schicksal: Die Mutter von Ally ist verstorben und ihr Vater ist drogenabhängig. Ally landete im Teeniealter bereits in der Drogenhölle – mit 12 Jahren konsumierte sie erstmals Drogen. Um ihre Sucht zu finanzieren, schläft sie mit anderen Männern. „Nach jedem Freier fühlt man sich eklig danach. Wenn man sich das vorstellt: mit einem fremden alten fetten Mann zu schlafen. Sie haben zum Teil 20 Euro geboten – was sehr grenzwertig war. Gerade, dass ich minderjährig war, hat sie aufgegeilt. Alleine sich das vorzustellen, hat mich erschaudern lassen“, sagt Ally bei „Hartes Deutschland“.

Dortmund, Essen und Bochum sind längst bekannt für ihre harten Drogenszenen. Suchtkranke Menschen konsumieren oder betteln in Fußgängerzonen und Bahnhöfen der Ruhrgebiets-Städte. Weniger sichtbar sind Eltern, Kinder und Partner der Abhängigen. Die zerstörerische Kraft von Substanzen wie Heroin und Crack kann Beziehungen und ganze Familien zerstören.

Ally braucht täglich viel Geld für Drogen

Ganz auf sich alleine gestellt versucht Ally in Dortmund, ihre Heroinabhängigkeit und Crack-Sucht zu überwinden. Täglich braucht die 18-jährige viel Geld für Drogen. Nach Jahren der Obdachlosigkeit hat sie endlich eine Unterkunft bei einem Bekannten bekommen. Doch wie lange sie in der Wohnung bleiben darf, ist völlig ungewiss.

„Ich bin noch nicht ganz unten, aber ja, ich bin an einem Tiefpunkt“

„Ich bin noch nicht ganz unten, aber ja, ich bin an einem Tiefpunkt“, sagt Ally in einer neuen Folge von „Hartes Deutschland“. Mitten im Gespräch nickt sie plötzlich ein, wacht aber schnell wieder auf und entschuldigt sich dafür. Manchmal ist die 18-Jährige mehrere Tage am Stück wach.

In einer Obdachlosenunterkunft will Ally nicht schlafen. Sie zieht es vor, lieber auf der Straße zu leben: „Unhygienisch as fuck, man wird nur beklaut, die Mitarbeiter sind scheiße. Kurz gesagt, ich würde lieber in einem Scheißhaufen pennen.“ Kurzzeitig durfte Ally in einer Wohnung eines Bekannten unterkommen – doch die Wohnung hat sie nicht bekommen. „Mir wurde nur gesagt: ‚Sorry, du kriegst die Wohnung doch nicht.‘ Ohne Grund. Es wurde mir nur versichert, ich sei ja nicht der Grund“, so Ally. Für sie war das ein harter Schlag – seitdem liebt sie wieder auf der Straße.

RTLZWEI zeigt „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ am 24. November 2025 um 20.15 Uhr.

HINWEIS DER REDAKTION | Die Sucht & Drogen Hotline ist unter der Telefonnummer 01806 313031 zu erreichen. Sie bietet telefonische Beratung, Hilfe und Informationen durch erfahrene Fachleute aus der Drogen- und Suchthilfe. An die Sucht & Drogen Hotline können sich sowohl Menschen mit Suchtproblemen als auch deren Angehörige, Freunde oder Kollegen wenden. Das Angebot ist kostenpflichtig: 0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz und aus dem Mobilfunknetz. Hilfe findest du auch bei den Suchtberatungsstellen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Einen Überblick über alle Beratungsstellen gibt es auf der KUKKSI Hilfeseite.