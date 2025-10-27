Hamas-Terrorist arbeitete für das ZDF: „Das ist ein schwerer Schaden für die Glaubwürdigkeit“

Ein Skandal erschüttert das ZDF! Der Sender teilte mit, dass er jahrelang einen Hamas-Terroristen beschäftigt und bezahlt hatte – und zwar von den Gebührengeldern!

Am 19. Oktober wurde ein Hamas-Terrorist, der als TV-Ingenieur bei einer ZDF-Partnerfirma in Gaza arbeitete, mit einem Luftschlag von Israel getötet. Am 19. Oktober war der Standort der Produktionsfirma Palestine Media Production (PMP) in Deir el Balah im Süden Gazas von einer Rakete getroffen worden.

Der 37-jährige, der als Ingenieur für die Abwicklung der Übertragungstechnik zuständig war, war demnach Mitglied der Terrororganisation Hamas. Als Beleg wurde ein entsprechendes Dokument vorgelegt. Als Reaktion hat das ZDF die Zusammenarbeit bis auf Weiteres eingestellt.

Nach dem Terror-Skandal beim ZDF fordert die Politik nun Konsequenzen. „Das ist ein Skandal, der das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tief erschüttert“, sagte Ottilie Klein (CDU), Sprecherin für Kultur und Medien der Unionsbundestagsfraktion, in der Bild-Zeitung. Es außerdem überprüft werden, ob die Hamas und deren Unterstützer einen Einfluss auf die Berichterstattung im ZDF hatten.

„Es kann nicht sein, dass mit deutschen Gebührengeldern Terrorismus querfinanziert wird“

Zudem werden weitere Konsequenzen gefordert: Jegliche Zusammenarbeit mit Partnerfirmen aus Gaza müsse gestoppt werden. „Es kann nicht sein, dass mit deutschen Gebührengeldern Terrorismus querfinanziert wird“, so Ottilie Klein.

Auch CSU-Generalsekretär Martin Huber ist fassungslos: „Dass ein Hamas-Terrorist für das ZDF gearbeitet hat, ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Das ist ein schwerer Schaden für die Glaubwürdigkeit und die bisherige Berichterstattung über den Konflikt.“

Armin Laschet (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, äußert sich ebenfalls kritisch: „Dass das ZDF in zwölf Jahren Zusammenarbeit nicht bemerkt, dass einer ihrer Mitarbeiter zeitgleich als Zugführer für die Hamas aktiv an Terrorismus gegen Israel beteiligt ist, spricht für sich. Die Tarnung als angebliche Journalisten und Techniker ist eine der perfidesten Methode der Islamisten. Leider sind allzu viele Medien weltweit auch bei ihrer Berichterstattung darauf reingefallen.“