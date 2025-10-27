Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Politik

    Hamas-Terrorist arbeitete für das ZDF: „Das ist ein schwerer Schaden für die Glaubwürdigkeit“

    gepostet am

    ZDF Logo
    ZDF / Corporate Design

    Ein Skandal erschüttert das ZDF! Der Sender teilte mit, dass er jahrelang einen Hamas-Terroristen beschäftigt und bezahlt hatte – und zwar von den Gebührengeldern!

    Am 19. Oktober wurde ein Hamas-Terrorist, der als TV-Ingenieur bei einer ZDF-Partnerfirma in Gaza arbeitete, mit einem Luftschlag von Israel getötet. Am 19. Oktober war der Standort der Produktionsfirma Palestine Media Production (PMP) in Deir el Balah im Süden Gazas von einer Rakete getroffen worden.

    Der 37-jährige, der als Ingenieur für die Abwicklung der Übertragungstechnik zuständig war, war demnach Mitglied der Terrororganisation Hamas. Als Beleg wurde ein entsprechendes Dokument vorgelegt. Als Reaktion hat das ZDF die Zusammenarbeit bis auf Weiteres eingestellt.

    ARD und ZDF
    "Gesichert rechtsextrem": Dürfen ARD und ZDF jetzt noch AfD-Politiker in Talkshows einladen?

    Nach dem Terror-Skandal beim ZDF fordert die Politik nun Konsequenzen. „Das ist ein Skandal, der das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tief erschüttert“, sagte Ottilie Klein (CDU), Sprecherin für Kultur und Medien der Unionsbundestagsfraktion, in der Bild-Zeitung. Es außerdem überprüft werden, ob die Hamas und deren Unterstützer einen Einfluss auf die Berichterstattung im ZDF hatten.

    „Es kann nicht sein, dass mit deutschen Gebührengeldern Terrorismus querfinanziert wird“

    Zudem werden weitere Konsequenzen gefordert: Jegliche Zusammenarbeit mit Partnerfirmen aus Gaza müsse gestoppt werden. „Es kann nicht sein, dass mit deutschen Gebührengeldern Terrorismus querfinanziert wird“, so Ottilie Klein.

    Auch CSU-Generalsekretär Martin Huber ist fassungslos: „Dass ein Hamas-Terrorist für das ZDF gearbeitet hat, ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Das ist ein schwerer Schaden für die Glaubwürdigkeit und die bisherige Berichterstattung über den Konflikt.“

    Armin Laschet (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, äußert sich ebenfalls kritisch: „Dass das ZDF in zwölf Jahren Zusammenarbeit nicht bemerkt, dass einer ihrer Mitarbeiter zeitgleich als Zugführer für die Hamas aktiv an Terrorismus gegen Israel beteiligt ist, spricht für sich. Die Tarnung als angebliche Journalisten und Techniker ist eine der perfidesten Methode der Islamisten. Leider sind allzu viele Medien weltweit auch bei ihrer Berichterstattung darauf reingefallen.“

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023