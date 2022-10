Hailey Bieber: Intimes Geständnis! So ist der Sex mit Justin Bieber

Im „Call Her Daddy“-Podcast wurde mit Spannung der Auftritt von Hailey Bieber erwartet – die Fans wurden dabei jedenfalls nicht enttäuscht. Denn sie packte ordentlich aus und plauderte sogar über das Liebesleben mit Justin Bieber.

Hailey Bieber wird immer wieder vorgeworfen, dass sie sich damals zwischen Justin Bieber und Selena Gomez gedrängt hat. „Als wir anfingen, miteinander rumzumachen oder etwas in der Art, war er niemals in einer Beziehung, zu keinem Zeitpunkt. Ich würde das niemals tun … Es ist nicht meine Art, mich in eine Beziehung einzumischen. Ich würde das niemals tun. Ich wurde besser erzogen“, stellt Hailey Bieber jetzt klar.

Dennoch hat sie Verständnis für die Gerüchte. „Wahrnehmung ist ein schwieriges Thema, weil wenn du etwas von außen betrachtest, kannst du es auf eine Art sehen, die nicht dem entspricht, was hinter geschlossenen Türen geschieht“, sagt die 28-Jährige im „Call Her Daddy“-Podcast. „Ich verstehe, wie es von außen aussieht und dass es eine Menge Blickwinkel gibt. Aber ich weiß, dass es für sie [beide] richtig war, diese Tür zu schließen“, meint Hailey Bieber.

Hailey Bieber spricht über das Sexleben mit Justin

Ein großes Thema war auch das Sexleben zwischen Hailey und Justin Bieber. Darüber plauderte sie ungewohnt offen. „Ich bevorzuge die Doggy Style Position beim Sex!", gestand sie. Dann verriet Hailey Bieber auch, was es im Bett nie geben wird: „Flotte Dreier gehen für uns beide nicht. Wir haben so hart daran gearbeitet, uns gegenseitig zu trauen. Es ist solch eine wundervolle Verbindung und ich glaube nicht, dass mir so etwas angenehm wäre." Und wie schafft es Justin, sie anzutörnen? „Weißt du, es können so viele verschiedene Dinge sein. Es kann eine Art Verbindung sein. Es kann eine körperliche Sache für mich sein. Küssen ist eine große Sache, das ist eine große Sache für mich", lautet die ehrliche Antwort der 28-Jährigen.