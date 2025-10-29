Connect with us

    „Habe mega Angst!“: „Goodbye Deutschland”-Star Silvia Sergeant erlebt Mega-Hurrikan auf Jamaika

    gepostet am

    Silvia und Michael
    RTL

    Auf Jamaika wütet derzeit der schwerste Hurrikan seit Jahren. Die Bewohner der Karibikinsel befinden sich im Ausnahmezustand. Auch „Goodbye Deutschland”-Star Silvia Sergeant wohnt seit Jahren dort.

    Hurrikan „Melissa“ fegt über Jamaika hinweg und erreicht Windgeschwindigkeiten von 240 Kilometern pro Stunde. Die Bewohner fürchten um ihre Häuser. Mittendrin ist auch „Goodbye Deutschland“-Star Silvia Sergeant. „Ich habe Gott sei Dank ein bisschen schlafen können. Es stürmte die ganze Nacht“, berichtet die Auswanderin in einer Instagram-Story.

    Auch in einem RTL-Interview hat sich Silvia Sergeant zur aktuellen Lage geäußert. „Mir geht es den Umständen entsprechend. Habe mega Angst“, berichtet sie. „Wir haben jetzt schon Windgeschwindigkeit von 150 km/h und Melissa hat noch nicht einmal Land gefasst“, erzählte der TV-Star. Nach diesem Satz sei laut RTL die Verbindung abgebrochen.

    Anke Leithäuser
    "Goodbye Deutschland"-Star Anke "Hasi" Leithäuser (†58) ist tot

    „Die Bäume sind jetzt alle umgeknickt, sie sind weg“

    Bei Instagram hält die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ihre Community auf dem Laufenden und zeigt das Ausmaß der Zerstörungen. „All das hier war mal voller Bäume. Die Bäume sind jetzt alle umgeknickt, sie sind weg. Es wird stärker und stärker. Es ist sehr beängstigend“, erklärt die 55-Jährige in einem Clip, während sie aus dem Fenster schaut.

     

    Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

     

    Ein Beitrag geteilt von Silvia Sergeant (@teeety1970)

    Bei „Melissa“ handelt es sich um einen der stärksten Atlantik-Hurrikane der Geschichte. Der Mega-Sturm riss Dächer von Häusern, ließ Strommasten umknicken und setzte ganze Straßen unter Wasser. Mehr als 500.000 Haushalte sind ohne Strom. Die Situation verschärft sich offenbar stündlich: „Es stürmt wie verrückt, es ist auch schon einiges runtergekommen“, schildert Silvia Sergeant die dramatische Situation.

    Silvia und Michael haben sich getrennt

    Seit 2023 lebt die 55-Jährige auf Jamaika, zunächst gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Michael. Erst kürzlich haben sich die beiden getrennt. Silvia blieb auf der Insel, Michael ist nach Deutschland zurückgekehrt. Michael hatte zuletzt mit Depressionen zu kämpfen und flüchtet sich regelmäßig in Alkohol und Drogen. In einer neuen Folge von „Goodbye Deutschland“ kündigte Silvia an: „Mein Leben ist einfach nur ein Desaster. Ich liebe Michael noch, aber wenn er sich nicht ändert, dann werde ich mich trennen.“

