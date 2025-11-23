„Habe jahrelang keinen besucht“: Helene Fischer verrät ihren Weihnachtsmarkt-Trick

Für die meisten gehört ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in der besinnlichen Zeit einfach dazu. Für Helene Fischer wird es in diesem Jahr zum Highlight.

Eigentlich hat Helene Fischer immer ihre Weihnachtsshow im ZDF und steckt den ganzen Dezember in Vorbereitungen. Die Musikerin kann in diesem Jahr die Weihnachtszeit in vollen Zügen genießen, denn diesmal verzichtet die Schlagerqueen auf ihre Show.

„Ich habe eine wochenlange Vorbereitungszeit für die Show. Diese intensive Zeit, die von mir gefordert wird, hätte ich als Künstlerin nicht geben können. Deshalb habe ich schweren Herzens meine Show abgesagt“, sagte Helene Fischer in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung. „Durch die Show war die Weihnachtszeit für mich immer sehr kurz. Ich glaube, dieses Jahr werde ich sie zum ersten Mal so richtig zelebrieren“, so die Sängerin.

Mit diesem Trick bleibt Helene Fischer auf dem Weihnachtsmarkt unerkannt

Seit Jahren hat Helene Fischer keinen Weihnachtsmarkt mehr besucht – das will sie in diesem Jahr ändern. „Ich habe jahrelang keinen Weihnachtsmarkt mehr besuchen können, dafür ist jetzt Zeit“, verriet die Sängerin gegenüber „Blick“. Um nicht erkannt zu werden, hat Helene Fischer auch einen Trick: „Wenn es kalt wird, mit Mütze und der ganzen Kleidung, ist das alles einfacher. Ich sehe dann ja auch nicht aus wie jetzt, sondern bin ungeschminkt. Das geht alles tipptopp.“

Helene Fischer geht auf 360-Grad-Open-Air-Tour

Es ist für die Sängerin die Ruhe vor dem Sturm. Denn im kommenden Jahr startet die Sängerin wieder voll durch. Zu ihrem 20. Bühnenjubiläum geht der Superstar auf große 360-Grad-Open-Air-Tour. In der „Bild“ verspricht die 41-Jährige: „Es wird eine Verneigung an meine Fans, die mich über 20 Jahre begleitet haben. Es soll so intim werden, wie es nur geht in einem Stadion, das möchte ich teilen. Jeder Fan sollte die Verbindung spüren.“ Zwischen dem 10. Juni und 17. Juli 2026 wird Helene Fischer in elf Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz auftreten.

„Wir mussten etwas kreieren, was sie noch niemals vorher gemacht hat“

Die Tour soll spektakulär werden. Showrunner Mukhtar Mukhtar erklärte auf einer Pressekonferenz: „Wir mussten etwas kreieren, was sie noch niemals vorher gemacht hat, deshalb die Idee einer 360-Grad-Bühne. Eine Herausforderung, die sie noch nie hatte. Sie kann sich jetzt nirgends verstecken.“