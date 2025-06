Günther Jauch gewährt seltene Einblicke in sein Privatleben

Günther Jauch ist einer der beliebtesten Moderatoren in Deutschland und ist aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Nun gibt er seltene Einblicke in sein Privatleben.

Vor allem mit Sendungen wie „Stern TV“ oder „Wer wird Millionär?“ wurde Günther Jauch in den vergangenen 30 Jahren bekannt. Mit seiner Quizshow zieht er regelmäßig Millionen Menschen vor die Bildschirme. Der Moderator ist dafür bekannt, den Kandidaten die ein oder andere Anekdote zu entlocken. Er selber hält dagegen sein Privatleben aus der Öffentlichkeit fern.

Günther Jauch besitzt ein Weingut an der Saar

Nun gibt Günther Jauch einen seltenen Einblick in sein Privatleben. Seit 15 Jahren besitzt Günther Jauch ein Weingut an der Saar. Sein Leben als Weingutsbesitzer und Fernsehmoderator mache ihm Spaß. „Ich sehe nicht, was sich jetzt irgendwie akut ändern soll. Mir fehlt auch nichts – außer dem Haupthaar, das schütterer geworden ist“, sagt Günther Jauch in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Ans Aufhören denkt Günther Jauch noch lange nicht. Einen Ruhestand mit „ewigem Feierabend“ könne sich der Quizmaster nicht vorstellen. „Das ist für mich eine völlig falsche Vorstellung von einem erfüllten Leben, wenn man einfach gar nichts mehr zu tun hat“, erklärt der 68-Jährige.

Bei RTL sei er mit „Wer wird Millionär?“ immer „noch voll im Job“ und auch auf dem Weingut von Othegraven, welches er vor rund 15 Jahren übernommen hat, packt er mit an. „Im Schnitt sind wir so eine Woche im Monat da“, sagt er über sich und seine Frau Thea. Es gebe dort immer viel zu tun: „Es ist halt ein landwirtschaftlicher Betrieb.“

Die Zuschauer kennen Günther Jauch im Fernsehen vor allem mit Anzug und Krawatte. Auf dem Weingut zeigt sich der Moderator auch mal gerne leger in Jeans und Turnschuhen. Das Weingut sei ein guter Gegenpool zu dem eher hektischen Medienalltag: „Im Grunde bin ich ein ewiger Winzer-Azubi.“ Und weiter: „Meine Frau und ich, wir verstehen uns eher so als das Auswärtige Amt des Weinguts.“

„Im Moment ist es nicht in der Diskussion, dass wir dauerhaft hier hinziehen“

Trotz seiner Leidenschaft für das Weingut an der Saar kommt ein dauerhafter Umzug für den Moderator nicht infrage: „Im Moment ist es nicht in der Diskussion, dass wir dauerhaft hier hinziehen“. Sein Lebensmittelpunkt ist weiterhin in Potsdam. Wenn er sich erholen will, setzt er sich gerne auf die Terrasse und liest Bücher oder Biografien, welche einen Bezug zur Realität hätten: „Ich kann mit fiktiven Geschichten oder auch mit Romanen nichts anfangen.“