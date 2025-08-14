„Gruseliger“ Vorfall: Weggefährtin erinnert sich in ARD-Doku an Daniel Küblböck

Die ARD-Doku „Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“ zeigt die vielen Facetten von Daniel Küblböck. Auch seine psychischen Probleme werden in der Sendung thematisiert. Eine Weggefährtin erinnert sich und spricht von einem „gruseligen“ Vorfall.

Im September 2018 ist Daniel Küblböck von einem Kreuzfahrtschiff gesprungen. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Entertainer nicht gefunden werden. Drei Jahre später wurde der DSDS-Star für tot erklärt. Seitdem gab es viele Spekulationen um seinen Tod. In der neuen ARD-Doku „Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“, welche KUKKSI vorab schauen konnte, wird sein Leben beleuchtet und bringt neue Details ans Licht.

Daniel Küblböck, welcher sich zuletzt „Lana Kaiser“ genannt hat, kämpfte mit psychischen Problemen. In der Sendung kommt auch Friederike Dörr zu Wort, welche gemeinsam mit dem Sänger zur Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut Berlin (ETI) ging. Die Weggefährtin erinnerte sich an ein Alkoholproblem von Daniel Küblböck – er sei oft nicht nüchtern gewesen. Dadurch seien die Proben schwierig gewesen – sie beschrieb Daniel Küblböck als „anstrengend“.

„Der hat eine richtig heftige Psychose“

Sein ganzes Verhalten sei „besorgniserregend“ gewesen. Friederike Dörr erinnert sich zudem an einen „gruseligen“ Vorfall. Über ein Mischpult der Tontechnik im Probenraum habe er Saft gekippt. Auf dem Boden lagen zudem Orangen, in welchen Messer steckten. Aufgrund der Aufnahmen der Überwachungskameras stand fest, dass Daniel Küblböck hinter der Aktion steckte. „Der hat eine richtig heftige Psychose“, so Friederike Dörr.

„Er war schon sehr, sehr alleine, ganz zum Schluss“

Auch andere Weggefährten erinnerten sich, dass Daniel Küblböck größere Probleme hatte – so auch Olivia Jones, welche mit dem Sänger gut befreundet war. „Ich habe gemerkt, dass er sehr viel Alkohol trinkt. Und das war für mich neu“, erklärte sie in der ARD-Produktion. Besonders die Zeit in Berlin sei für den Sänger schwierig gewesen – laut Olivia Jones komme man in der Hauptstadt „schnell unter die Räder“. Olivia Jones plagen deshalb auch Schuldgefühle: „Er war schon sehr, sehr alleine, ganz zum Schluss. Ich habe immer noch dieses Gefühl, dass ich mir Vorwürfe mache.“ Sie bedauert, dass sich Daniel Küblböck nicht helfen lassen wollte.

Laut volksstimme beschäftigte sich Olivia Jones auch in ihrer Biografie „Ungeschminkt“ mit Daniel Küblböck. „Dass Daniel offenbar schon monatelang Hormone genommen und sich auf den Wandel zu einer Frau vorbereitet hatte, hatte er nie mit einem Wort erwähnt. […] Das traf mich sehr, weil ich mir natürlich Vorwürfe machte und mir die Frage stellte, ob ich etwas hätte merken müssen“, schrieb sie darin.

„Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“ ist ab dem 26. August in der ARD Mediathek verfügbar. Die Doku läuft am 28. August auch im BR.