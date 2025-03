Gewusst? Oscar-Moderator Conan O’Brien hatte mal eine Gastrolle bei GZSZ

Talkshow-Moderator und Komiker Conan O’Brien präsentiert im Dolby Theatre in Los Angeles zum ersten Mal die 97. Verleihung der Oscars und löst damit Jimmy Kimmel ab. Auch in Deutschland ist er kein Unbekannter – er hatte sogar mal eine Gastrolle bei GZSZ.

Die Fans von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ dürften Conan O’Brien genau kennen. Denn der Oscar-Moderator schaute im Jahr 2016 am Set der beliebten RTL-Serie vorbei und hatte sogar eine Gastrolle. „Heute habe ich meine deutsche Seifenoper-Premiere bei ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘. Oder das hier ist nur ein Restaurant?“, schrieb der Comedian damals dazu bei Instagram.

„Johnny J. Smith“ hieß Conan O’Brien damals in seiner Gastrolle und musste sogar einige Sätze auf Deutsch lernen. „Das hat uns alle begeistert“, erinnert sich Eva Mona Rodekirchen im RTL-Interview, welche damals gemeinsam mit der Talkshow-Legende für GZSZ eine Szene hatte.

Eva Mona Rodekirchen verrät: So war Conan O’Brien am GZSZ-Set

Dann geht die GZSZ-Schauspielerin noch weiter ins Detail und lobt die Zusammenarbeit mit Conan O’Brien. „Conan war am Set genauso charmant und humorvoll, wie man ihn aus dem amerikanischen Fernsehen kennt. Er kam mit seinem ganzen Team, weil er damals für seine Show in Europa drehte. Trotz Jetlags waren alle früh bei uns am Set und extrem professionell. Conan selbst hatte eine unglaublich positive Energie und brachte mit seinem trockenen Humor alle zum Lachen. Trotz seines internationalen Erfolgs war er total bodenständig und super angenehm in der Zusammenarbeit.“

Eva Mona Rodekirchen schaut selbst immer die Oscars. „Die Oscars waren für mich immer ein absolutes Highlight – die Mischung aus Glamour, emotionalen Momenten und natürlich den herausragenden Filmen macht sie besonders“, sagt der GZSZ-Star. Das Erzählen von Geschichten und damit das Publikum zu berühren, stehe für die Schauspielerin an erster Stelle: „Die größte Freude ist es, das Publikum zu berühren – ob mit oder ohne Goldstatue. Und wenn fange ich dann erst mal mit den deutschen Preisen an.“