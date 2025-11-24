„Gewitter im Kopf“-Star starb mit 27: Sein letztes Video lud Jan Zimmermann einen Tag vor seinem Tod hoch

Mit seinem Kanal „Gewitter im Kopf“ wurde Jan Zimmermann zum Mega-Star im Web. Nun ist der Influencer im Alter von nur 27 Jahren verstorben. Nur einen Tag vor seinem Tod lud er noch ein Video hoch – niemand ahnte zu dem Zeitpunkt, dass er wenige Stunden später sterben wird.

Jan Zimmermann wurde am Abend des 18. November leblos in seiner Wohnung in Königswinter aufgefunden. „Der Verstorbene ist am 18. November in den Abendstunden in seiner Wohnung tot aufgefunden worden. Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das bereits abgeschlossen ist. Nach der Obduktion ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, erklärte ein Sprecher der Bonner Polizei in der „Bild“-Zeitung.

Bekannt geworden ist Jan Zimmermann durch einen Beitrag im ProSieben-Magazin „Galileo“. Darin berichtete der damals 20-jährige Jan von seinem Leben mit Tourette. Anschließend gründete er gemeinsam mit seinem Freund Tim Lehmann einen YouTube-Kanal und berichtete über seinen Alltag mit der Krankheit. Schnell baute er sich eine riesige Community auf – mehr als zwei Millionen Abonnenten hatte der Kanal „Gewitter im Kopf“.

Das Syndrom äußerte sich bei Jan durch unkontrollierbare Bewegungen und Laute – diese werden auch Tics genannt. Im Jahr 2022 unterzog er sich deshalb einer Operation am Gehirn. Damals wurde ihm ein Hirnschrittmacher eingesetzt: „Ich weiß, dass die Tics nicht zu 100 Prozent verschwinden werden, aber im idealen Fall sogar zu 90 Prozent oder auch ein bisschen mehr“, erklärte er damals in der „Bild“.

Kurz vor seinem Tod postete Jan Zimmermann noch ein Video

Besonders tragisch: Nur einen Tag vor seinem Tod lud der „Gewitter im Kopf“-Star noch ein Video hoch. Darin nehmen sie eine alltägliche Situation auf die Schippe. „Wenn du deinem besten Freund eine Story erzählst und zu dem Teil kommst, wo du seinen Rat ignoriert hast“, schrieben sie zu dem Video. Zu sehen ist Tim, wie er gerade eine Geschichte erzählt. Jan beugt sich anschließend nach vorne – dann hört Tim auf, zu erzählen. Nichts deutet darauf hin, dass der 27-Jährige nur einen Tag später tot ist. Zahlreiche Fans bekundeten ihr Beileid.

Todesursache bekannt: Seine Familie meldet sich zu Wort

In einem emotionalen Instagram-Post hat sich auch seine Familie zu Wort gemeldet und offenbaren die Todesursache. „Leider wurde uns als Angehörigen die Möglichkeit genommen, uns während der Trauer zu äußern. Jan ist sehr plötzlich und unerwartet am 18. November an einem epileptischen Anfall verstorben. […] Wir fühlen uns aktuell nicht in der Lage, mehr dazu zu sagen. Bitte seht von weiteren Nachrichten diesbezüglich an uns ab.“