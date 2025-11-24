Connect with us

    „Gewitter im Kopf“: Familie gibt Todesursache von Jan Zimmermann bekannt

    Jan Zimmermann
    Die deutsche YouTube-Community trauert um eines ihrer bekanntesten Gesichter. Im Alter von nur 27 Jahren ist Jan Zimmermann verstorben. Die Familie gibt die Todesursache bekannt. 

    Seit 2019 begeisterte der Content-Creator viele Millionen Fans mit authentischen Einblicken. Gemeinsam mit seinem besten Freund Tim Lehmann produzierte er Videos und gab Einblicke in seinen Alltag mit seiner Krankheit Tourette. Sein offener Umgang mit einer neurologischen Erkrankung machte ihn zu einem Vorbild für viele Betroffene.

    Nun ist er plötzlich im Alter von 27 Jahren verstorben. „Der Verstorbene ist am 18. November in den Abendstunden in seiner Wohnung tot aufgefunden worden. Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das bereits abgeschlossen ist. Nach der Obduktion ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, bestätigte ein Sprecher der Bonner Polizei in der „Bild“-Zeitung.

    Jan Zimmermann verstarb an einem epileptischen Anfall

    Jetzt hat sich auch seine Familie zu Wort in einem emotionalen Instagram-Post zu Wort gemeldet. „Leider wurde uns als Angehörigen die Möglichkeit genommen, uns während der Trauer zu äußern“, heißt es in dem Post. „Jan ist sehr plötzlich und unerwartet am 18. November an einem epileptischen Anfall verstorben“, schreiben die Angehörigen. Und weiter: „Wir fühlen uns aktuell nicht in der Lage, mehr dazu zu sagen. Bitte seht von weiteren Nachrichten diesbezüglich an uns ab.“

    Jan Zimmermann betrieb gemeinsam mit Tim Lehmann den erfolgreichen Kanal „Gewitter im Kopf“, der fast zwei Millionen Abonnenten zählte. Der Influencer wurde durch die ProSieben-Sendung „Galileo“ bekannt.

